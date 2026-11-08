Apothekerin verliert Bein, dann verweigert das Amt die rettende Prothese

Jeder Schritt im Nachtdienst zählt, besonders auf der Wendeltreppe. Für Gabriele S. entscheidet ein Amt, wie sicher sie dabei unterwegs ist.

Nach einem Verkehrsunfall musste eine Pharmazeutin auf ihr rechtes Bein verzichten. Sie steht weiterhin in der Apotheke, und für eine moderne Prothese liegt ihr eine fachliche Empfehlung vor. Die PVA verweigert dennoch die Bewilligung und sieht darin eine Überversorgung.

Schon 2020 stellte Gabriele S. bei der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) einen Antrag auf eine hochwertige Beinprothese. Für mehrere Tage wurde sie daraufhin in eine Einrichtung der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) geschickt. Dort wurde sie auf ein modernes, mikroprozessorgesteuertes Modell eingeschult und konnte es ausführlich erproben.

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Der AUVA zufolge ermöglicht das System einen sichereren und schonenderen Gang, vor allem auf Treppen und in engen Kurven. Auch die Wirbelsäule würde durch den gleichmäßigeren Bewegungsablauf entlastet. Die PVA verweigerte trotz dieser Einschätzung die Bewilligung.

Ein weiterer Antrag, der dem Nachfolgemodell galt, wurde ebenfalls abgelehnt. Im Schreiben der PVA war lediglich von einer „chefärztlichen Entscheidung“ die Rede.

Scharfe Kritik

PVA-Generaldirektor Wilfried Pinggera hielt an der Absage fest. Er begründete sie damit, dass es sich bei der gewünschten Prothese um eine „Überversorgung“ handle. Volksanwalt Bernhard Achitz übt daran scharfe Kritik. Es gehe nicht um Luxus, sondern darum, dass die Frau weiterhin sicher und möglichst schmerzfrei ihrer Arbeit nachgehen könne.

Dazu sagt er: „Während eines Nachtdiensts muss sie ständig eine Wendeltreppe rauf- und runtergehen. Sie braucht diese Prothese, um sicherer zu gehen, weniger Schmerzen zu haben und ihre Wirbelsäule zu entlasten.“ Vor allem an der Argumentation der PVA stößt er sich: „Hier von Überversorgung zu sprechen, ist fast zynisch.„

Gabriele S. sagte in der ORF-Sendung „Bürgeranwalt“: „Alle haben einstimmig gesagt, dass ich für diese Prothese geeignet bin.“ Achitz bringt es schließlich auf den Punkt: „Wenn Frau S. diese Prothese nicht bekommt – für wen soll sie dann überhaupt konstruiert worden sein?“

Arbeitsalltag

Gabriele S. ist weiterhin berufstätig und arbeitet in einer Apotheke. Dort legt sie Tag für Tag tausende Schritte zurück, bewegt sich durch enge Gänge und muss eine Wendeltreppe bewältigen.

Laut AUVA zeigte die getestete Prothese einen sichereren und schonenderen Gang, was vor allem auf Treppen und in engen Kurven ins Gewicht fällt. Zudem würde der gleichmäßigere Bewegungsablauf die Wirbelsäule entlasten.

Nachdem die PVA erneut abgelehnt hatte, wandte sich Gabriele S. an die Volksanwaltschaft.

Diese nahm sich des Falls an und stellte sich hinter die Position der Betroffenen.