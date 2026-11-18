Die Impfung war gratis, doch nicht alle griffen gleich zu. Eine Auswertung von über sieben Millionen Datensätzen zeigt, wo die Lücken klaffen.

Große soziale Unterschiede bei den Covid-19-Impfquoten in Österreich zeigt eine neue Registerstudie unter der Leitung von Erwin Stolz. Die Forscher stellten deutliche Zusammenhänge zwischen den Impfquoten und Faktoren wie Einkommen, Bildung und Geburtsland fest.

Die Autoren formulieren es so: „Eine doch beträchtliche Minderheit der Erwachsenen in Europa ließ sich nicht gegen Covid-19 impfen. Um Bevölkerungsgruppen mit niedriger Impfquote zu identifizieren, analysierten wir anhand neu verfügbarer Registerdaten aus Österreich die sozialen Determinanten der Gesundheit im Zusammenhang mit der Grundimmunisierung und der Auffrischungsimpfung gegen Covid-19.“ Dafür haben Forschende der MedUni Graz, der MedUni Wien sowie aus Helsinki und Großbritannien offizielle Registerdaten von 7.291.222 Personen ab 16 Jahren ausgewertet.

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Zum Stichtag 13. September 2022 galten in Österreich 65,1 Prozent der Untersuchten als vollständig geimpft, sie hatten also die Grundimmunisierung samt Auffrischung erhalten. Weitere 15,6 Prozent ließen es bei der Grundimmunisierung bewenden, 19,3 Prozent blieben ungeimpft.

Bei den 16- bis 29-Jährigen lag der Anteil der vollständig Geimpften bei 50,3 Prozent, 25,6 Prozent hatten nur die Grundimmunisierung, 24,1 Prozent gar keine Impfung. Von den 30- bis 59-Jährigen waren 62,2 Prozent vollständig geimpft, 16,6 Prozent verfügten allein über die Grundimmunisierung, 21,2 Prozent waren ungeimpft.

In der Gruppe der 60- bis 79-Jährigen hatten 80,1 Prozent sämtliche empfohlenen Impfungen erhalten, 7,2 Prozent brachen nach der Grundimmunisierung ab, 12,8 Prozent blieben ungeimpft. Kaum Unterschiede gab es nach Geschlecht: Vollständig geimpft waren 64,2 Prozent der Männer und 65,9 Prozent der Frauen, der Anteil der Ungeimpften lag bei beiden mit rund 19,3 bis 19,4 Prozent praktisch gleichauf.

Soziale Unterschiede

Obwohl die Impfung nichts kostete, taten sich erhebliche soziale Unterschiede auf. Wer weniger als 60 Prozent des medianen Nettoeinkommens zur Verfügung hatte, war nur zu 50,1 Prozent vollständig geimpft. 20,2 Prozent dieser Gruppe hatten ausschließlich die Grundimmunisierung, 29,7 Prozent waren ungeimpft.

In der mittleren Einkommensgruppe mit 60 bis 150 Prozent betrug die vollständige Durchimpfung 65 Prozent, 16 Prozent hatten nur die Grundimmunisierung, 19,1 Prozent waren ungeimpft. In der höchsten Einkommensklasse über 150 Prozent zählten 78,9 Prozent zu den vollständig Geimpften, 10,1 Prozent hatten nur die Grundimmunisierung, 11 Prozent keine Impfung.

Auch das Geburtsland spielte eine Rolle: Von den in Österreich Geborenen waren 70,1 Prozent vollständig geimpft, 13,5 Prozent hatten nur die Grundimmunisierung, 16,5 Prozent waren ungeimpft. Bei den im Ausland Geborenen kamen 47,4 Prozent auf den vollständigen Impfschutz, 23,1 Prozent auf die Grundimmunisierung allein, 29,5 Prozent blieben ungeimpft. Zwischen ländlichen Regionen mit 65,3 Prozent und urbanen Gebieten mit 64,8 Prozent zeigte sich hingegen kaum ein Unterschied.

Eine wichtige Einschränkung betrifft Impfungen im Ausland. Die Forscher weisen darauf hin, dass solche Impfungen in den ausgewerteten österreichischen Registerdaten fehlen können. Die tatsächliche Impfquote unter im Ausland geborenen Menschen könnte deshalb höher gewesen sein als erfasst. Wie stark sich dieser Effekt auf die Ergebnisse auswirkt, lässt sich anhand der Studie nicht bestimmen.

Datengrundlage

Grundlage der Analyse waren pseudonymisierte Daten aus dem Volkszählungsregister, der Einkommenssteuerstatistik, der Todesursachenstatistik und dem Covid-19-Impfregister, die den Zeitraum von Dezember 2020 bis August 2022 abdecken. Zur europäischen Lage halten die Autoren fest: „Trotz starker öffentlicher Empfehlungen, hoher Wirksamkeit, Sicherheit und Verfügbarkeit war bis Ende 2021 eine beträchtliche Minderheit der Bevölkerung in europäischen Ländern – von neun Prozent in Portugal über 26 Prozent in Österreich bis hin zu 42 Prozent in Polen – nicht gegen Covid-19 geimpft.“

Den Wissenschaftern zufolge bewahrten die SARS-CoV-2-Impfstoffe in Europa rund 1,6 Millionen Menschen vor dem Tod durch Covid-19. Im Resümee der Forschenden hatten Personen mit geringer Bildung, niedrigem Einkommen und im Ausland Geborene deutlich niedrigere Impfquoten als Personen mit hoher Bildung, hohem Einkommen und in Österreich Geborene.

Bei der Basisimpfung lagen die Abstände zwischen neun und 19 Prozentpunkten, bei der Auffrischung zwischen 20 und 29 Prozentpunkten.