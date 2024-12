Keine Rezepte auf Karte: Riesen-Ausfall bei E-Card

Am Montag kam es zu erheblichen technischen Problemen mit der E-Card, dem bekannten Gesundheitskartensystem in Österreich. Aufgrund eines Systemausfalls wurden ärztliche Verordnungen, die auf den Karten gespeichert werden sollten, in Apotheken als leer angezeigt. Dies führte zu großem Frust bei Patienten, die beim Einlösen ihrer Rezepte auf unerwartete Schwierigkeiten stießen.

Störungen wurden insbesondere aus dem Großraum Linz gemeldet, doch es bleibt unklar, ob auch andere Regionen betroffen waren. Eine Apothekerin aus der Region bestätigte, dass es den ganzen Tag über Probleme gab: „Das System spinnt schon den ganzen Tag“, sagte sie gegenüber der Tageszeitung Heute.

Konsequenzen und zukünftige Entwicklungen

Die Konsequenzen des Ausfalls waren für viele Patienten und das medizinische Personal erheblich: Patientinnen mussten persönlich bei ihrem Arzt vorstellig werden, um ihre Verordnungen in Papierform zu erhalten – ein Rückschritt in Zeiten, bevor die E-Card etabliert wurde. Dies führte zu zusätzlichem Arbeitsaufwand und logistischen Herausforderungen für Ärzte und Apotheken.

Der Dachverband der Sozialversicherungsträger, an den die Gesundheitskasse auf Anfrage von Heute verwies, wurde um eine offizielle Stellungnahme gebeten. Ein Grund für den Ausfall wurde bislang nicht bekannt gegeben.

Die Störung ereignete sich kurz vor der Einführung einer bedeutenden Neuerung: Bald soll die E-Card digital über das Handy nutzbar sein. Angesichts dieser geplanten Erweiterung, die es ermöglichen soll, Gesundheitsdaten ortsunabhängig und flexibel bereitzustellen, könnten Hausbesuche, Pflegeheim-Visiten sowie telemedizinische Versorgungen erheblich erleichtert werden. Diese Änderungen wurden Ende November bei einer gemeinsamen Pressekonferenz des Dachverbandes der Sozialversicherungsträger und der Ärztekammer vorgestellt.

Ob der jüngste Ausfall direkt mit den anstehenden Umstellungen in Verbindung steht, bleibt unklar. In den kommenden Wochen wird sich zeigen, ob die Einführung der digitalisierten E-Card reibungslos verläuft oder ob weitere technische Probleme auftreten.