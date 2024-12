1. Platz: Jala Brat und Buba Corelli sprengen mit Album die Austro-Charts!

Die bosnischen Rapper Jala Brat und Buba Corelli sind zurück und erobern die österreichischen Musikcharts mit ihrem neuesten Album namens „GOAT Season 3 Final Chapter“. Die Künstler, die bereits in ihrer Single darauf hinwiesen, dass sie „Hit nach Hit nach Hit nach Hit“ produzieren werden, bestätigen dies nun mit beeindruckenden Ergebnissen in den aktuellen YouTube-Charts in Österreich.

Die neuesten acht Hits des Duos aus Bosnien haben die Charts im Sturm erobert. In weniger als 48 Stunden sicherten sich Jala Brat und Buba Corelli die ersten drei Plätze der österreichischen Charts. Ihre Erfolgswelle setzt sich mit den Singles „Bass“ und „Kingston“ fort, die den zweiten und dritten Platz einnehmen. Auch Jalas Feature „Blaka, Blaka“ mit Elena Kitic sammelte in nur zwei Tagen fast eine Million Klicks und landete auf Platz Eins. Alle ihre Lieder haben mittlerweile über eine halbe Million Klicks erreicht und sind problemlos in den YouTube-Trends in Österreich vertreten.

1. Platz Jala Brat & Buba Corelli & Elena – Blaka, blaka

2. Platz Jala Brat & Buba Corelli – Bass

3. Platz Jala Brat & Buba Corelli – Kingston

Noch vor einer Woche dominierten andere Künstler die Charts. Das neue Duett von Darko Lazic und Emir Bruncevic, „Dusmani“, eroberte nicht nur die Herzen der Fans in der Region, sondern sorgte auch in Österreich für Aufsehen. Innerhalb kürzester Zeit erreichte die Kollaboration der beiden talentierten Sänger Platz 1 der österreichischen Charts und wurde zu einem der größten Hits der letzten Wochen. Doch dann kamen die bosnischen Rapper ins Spiel und veränderten das Ranking. Jetzt nehmen Jala Brat und Buba Corelli die Spitzenposition ein und setzen ihren Erfolg scheinbar mühelos fort.