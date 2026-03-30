Bis zu 165 km/h möglich: Kroatien warnt vor heftigem Sturm!

Der kroatische Wetterdienst DHMZ hat für mehrere Regionen des Landes die höchste Warnstufe ausgerufen: Für Dienstag und Mittwoch gelten rote Warnungen vor schwerer Bora, die in Teilen der Adriaküste orkanartige Ausmaße annehmen kann.

Am Mittwoch, dem 1. April, sind die Regionen Rijeka und Split von der roten Warnstufe betroffen. Rund um Rijeka ist mit stürmischer Bora zu rechnen, am Fuß des Velebit-Gebirges können die Böen auf über 120 km/h ansteigen. Im Raum Split werden orkanartige Windspitzen zwischen 90 und 130 km/h erwartet.

Gefahr im Velebit-Kanal

Besonders kritisch ist die Lage im Velebit-Kanal, wo ebenfalls eine rote Warnung gilt. Dort können die Böen zwischen 65 und 165 km/h erreichen – Windstärken, die nach Einschätzung des DHMZ ein unmittelbares Risiko für Leib und Leben darstellen, vor allem für Seefahrer. Auch erhebliche Schäden an der Küsteninfrastruktur seien zu erwarten.

Der Wetterdienst appelliert eindringlich, Aufenthalte in gefährdeten Küstengebieten zu meiden und Reisen in die betroffenen Regionen zu verschieben. Der Fährverkehr werde aller Voraussicht nach eingestellt. Wer dennoch unterwegs sein müsse, solle die aktuellen Verkehrsinformationen laufend verfolgen.

Für die Region Rijeka gilt am Dienstag eine orange Warnung: In der zweiten Tageshälfte sind stellenweise orkanartige Böen möglich, insbesondere am Fuß des Velebit. Die Bevölkerung solle sich auf mögliche Schäden an Gebäuden, umgestürzte Bäume sowie Beeinträchtigungen im Verkehr und bei der Stromversorgung einstellen.

Eine gelbe Warnung – die niedrigste der drei Stufen – betrifft die Regionen Zagreb, Gospic, Knin, Split und Dubrovnik. Dort sind stellenweise stürmische Böen aus Nordost mit Spitzen über 65 km/h zu erwarten. Vorsicht sei vor allem wegen umherfliegender Gegenstände geboten, kleinere Beeinträchtigungen im Freien seien möglich.

Generell ruft der DHMZ die Bevölkerung dazu auf, Selbstschutzmaßnahmen zu ergreifen: Entwurzelte Bäume, abgebrochene Äste und herumfliegende Trümmer stellen ein ernsthaftes Verletzungsrisiko dar. Darüber hinaus seien weitreichende Gebäudeschäden sowie Unterbrechungen in der Verkehrs- und Energieversorgung wahrscheinlich.

Aktuelles Wetterbild

Das aktuelle Wetterbild zeigt sich im Landesinneren überwiegend bewölkt, im Osten stellenweise mit Regen. An der Adria ist es teils, in Dalmatien auch überwiegend sonnig, wobei im Norden zunehmende Bewölkung und Regen erwartet werden. Der Wind weht mäßig aus Nord beziehungsweise Nordwest und dreht auf Süd bis Südwest. An der Adria herrscht mäßige bis stellenweise starke Bora. Die Tageshöchstwerte liegen im Inland zwischen 6 und 11 Grad, an der Adria zwischen 14 und 17 Grad.

Morgen wird es in weiten Teilen des Landes mäßig bis stark bewölkt und windig. Regen ist verbreitet zu erwarten, in Dalmatien auch einzelne Schauer, im Bergland Schneeregen und Schnee. An der nördlichen Adria sind häufigere Aufhellungen möglich. Die Bora verstärkt sich im Laufe des Tages, zunächst im Norden, am Nachmittag auch am Fuß des Velebit mit stürmischen Böen. Die Tiefstwerte liegen meist zwischen 0 und 5 Grad, an der Küste zwischen 5 und 10 Grad, die Tageshöchstwerte zwischen 6 und 11 Grad im Inland – im Gebirge darunter – sowie 10 bis 14 Grad an der Küste und auf den Inseln.