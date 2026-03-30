Olympia-Star führte Doppelleben in Las Vegas – „10 Männer pro Nacht für 600 Euro“

Dreifache Olympia-Starterin, Ehefrau – und ein Doppelleben, das Las Vegas zum Mittelpunkt hatte. Suzy Favor Hamiltons Geschichte ist alles andere als gewöhnlich.

Suzy Favor Hamilton – der Name ist unter passionierten Leichtathletik-Fans noch heute ein Begriff. Dreimal stand die Amerikanerin bei Olympischen Spielen am Start, doch was nach dem Ende ihrer Karriere folgte, ließ selbst hartgesottene Boulevardleser aufhorchen. Denn Hamilton führte ein Doppelleben: Tagsüber Sportlerin, nachts Prostituierte in Las Vegas.

In ihren Memoiren schildert sie, wie sie sich in dieser Zeit eine zweite Identität zulegte – sie nannte sich Kelly Lundy. Was wie ein schockierender Wendepunkt klingt, nahm seinen Anfang jedoch mit einem ganz anderen Erlebnis: einem Hochzeitstagstrip nach Las Vegas.

Wendepunkt Las Vegas

Gemeinsam mit ihrem Mann wagte sie damals einen Fallschirmsprung – und überredete ihn zu einem Dreier mit einer Fremden. Der Funke war gelegt.

Was folgte, ließ sich kaum noch bremsen. Hamilton kehrte nach Las Vegas zurück – diesmal allein. Zunächst buchte sie selbst einen männlichen Begleiter, verbrachte mit ihm einen Abend, den sie als unvergesslich beschreibt.

Und dann reifte in ihr ein Gedanke, der alles verändern sollte: Sie wollte selbst in diesem Milieu arbeiten. „Davor hatte ich nur mit meinem Mann geschlafen. Ich sagte ihm, er sei erst der zweite Mann, mit dem ich geschlafen habe, und er meinte, das sei schade und ich sollte es öfter tun. Da war ich süchtig“, schreibt sie in ihren Memoiren.

Fehldiagnose & Enttarnung

Ihr Ehemann wusste Bescheid – und versuchte vergeblich, sie von diesem Schritt abzubringen. Hamilton ließ sich nicht umstimmen. Rückblickend macht sie auch eine Fehldiagnose für ihren damaligen Zustand mitverantwortlich: „Bei mir wurde fälschlicherweise eine bipolare Störung diagnostiziert, ich wurde falsch behandelt, und die Medikamente, die ich bekam, verschlimmerten nur meinen psychischen Zustand.“ Für ihre Dienste verlangte sie rund 600 Euro.

Aufgeflogen ist ihr Doppelleben schließlich, weil sie einigen Kunden ihre wahre Identität preisgab. Die Doppelbelastung, die sie sich dabei auferlegte, klingt kaum fassbar: „Es gab Tage, an denen ich vormittags einen Marathon lief, ins Flugzeug stieg, nach Las Vegas kam und mich mit fünf Männern traf.“

In ihrem Buch „Fast Girl“ hat sie diese Geschichte mit all ihren schonungslosen Details öffentlich gemacht.