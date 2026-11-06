„Dieses Jahr kochen wir weniger!“ – Die größte Lüge vor jeder Slava

Wer aus einer serbischen Familie kommt, weiß: Bei der Slava gibt es kein „nur kurz vorbeikommen“ und schon gar kein „Ich habe keinen Hunger“. Der Tisch muss voll sein, die Gäste zufrieden und die Gastgeber am besten drei Tage vorher schon in der Küche stehen. Doch hinter der geliebten Tradition steckt mittlerweile auch eine Frage, die kaum jemand laut aussprechen möchte: Wer soll das alles bezahlen?

Es beginnt meistens ganz harmlos. Die Mutter erklärt, dass dieses Jahr wirklich nicht so viel gekocht wird. Nur ein bisschen Sarma, etwas Fleisch, zwei Salate und vielleicht ein Kuchen. Der Vater nickt zustimmend. Drei Tage später steht ein halber Supermarkt in der Küche, im Kühlschrank herrscht Platzmangel und die Mutter ruft verzweifelt: „Nemamo ništa! Moram još u kupovinu!“. Wir haben nichts! Ich muss noch einkaufen!

Für Außenstehende mag das übertrieben klingen. Für viele serbische Familien in Österreich ist es schlicht die jährliche Vorbereitung auf die Slava. Ein Tag, an dem Gastfreundschaft nicht nur großgeschrieben, sondern manchmal bis an die Belastungsgrenze zelebriert wird.

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Wenn 15 Gäste plötzlich 30 werden

Die Slava gehört zu den wichtigsten Traditionen serbisch-orthodoxer Familien. Seit 2014 steht sie auf der UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes. Gefeiert wird der Schutzheilige der Familie, und damit eine Tradition, die über Generationen weitergegeben wurde und selbst durch Krieg, Flucht und Auswanderung nicht verloren gegangen ist.

Gerade für Familien in Österreich hat dieser Tag deshalb eine besondere Bedeutung. Die Slava ist ein Stück Heimat, das man mitgenommen hat. Ein Tag, an dem die Wohnung in Wien, Linz oder Graz ein bisschen nach Belgrad, Banja Luka oder einem kleinen Dorf in der Šumadija riecht. Es ist der Duft von frisch gebackenem Brot, Sarma und den Gerichten, die man seit der Kindheit kennt.

Doch während die religiöse Bedeutung unverändert bleibt, scheinen die Gästelisten manchmal ein Eigenleben zu entwickeln. Erst werden die engsten Freunde eingeladen, dann die Kumovi, anschließend die Verwandten. Irgendjemand bringt noch seinen Bruder mit, der gerade zu Besuch aus Serbien ist. Und wenn jemand fragt, ob noch Platz wäre, lautet die Antwort selbstverständlich: „Ma naravno, dođite!“

Eine Slava ist kein Fest für schwache Nerven

Wer jemals eine Slava organisiert hat, weiß, dass die eigentliche Arbeit lange vor dem ersten Gast beginnt. Einkaufen, vorbereiten, kochen, backen, putzen und nebenbei überlegen, wo zwanzig Menschen sitzen sollen, wenn der Esstisch eigentlich für sechs Personen gebaut wurde.

Besonders sportlich wird es, wenn die Küche kaum größer als ein Abstellraum ist. Während im Backofen das Fleisch brutzelt, stehen auf dem Herd drei Töpfe. Der Kühlschrank lässt sich nur noch unter Anwendung sanfter Gewalt schließen, und auf dem Balkon warten Getränke, weil draußen wenigstens die Temperaturen stimmen.

Dann kommt der große Moment. Die Gäste erscheinen, die Kerze brennt, das Festbrot steht bereit und für einige Stunden ist alles so, wie man es sich gewünscht hat. Man lacht, erzählt Geschichten, erinnert sich an früher und genießt das Zusammensein.

Nur die Gastgeberin sitzt meistens nicht lange. Kaum hat sie Platz genommen, fehlt irgendwo Brot, jemand möchte Kaffee und ein anderer fragt, ob noch Sarma da ist. Natürlich ist noch Sarma da. Es ist eine serbische Slava. Wahrscheinlich reicht sie bis nächste Woche.

Aber was kostet dieser Wahnsinn eigentlich?

So schön die Tradition ist, sie kann auch teuer werden. Fleisch, Fisch, Gemüse, Getränke, Kuchen und zahlreiche weitere Zutaten summieren sich schnell, besonders wenn für zwanzig oder dreißig Gäste gekocht wird. Wer Catering bestellt oder mehrere Tage Gäste empfängt, muss entsprechend mehr einplanen.

Eine allgemein gültige Summe gibt es nicht. Was eine Slava kostet, hängt von den Speisen, der Gästezahl und davon ab, wie viel selbst zubereitet wird. Fest steht aber, dass ein großes Familienfest auch in Österreich ein beträchtliches Loch ins Haushaltsbudget reißen kann.

Und genau hier zeigt sich eine Eigenheit unserer Community: Beim Essen wird nur ungern gespart. Lieber bleiben drei volle Bleche übrig, als dass ein einziger Gast nach Hause geht und behauptet, er sei nicht satt geworden.

Denn über kaum etwas wird so ausgiebig gesprochen wie über eine Feier, bei der angeblich zu wenig auf dem Tisch stand.

Die Kinder sehen das heute manchmal anders

Während die ältere Generation oft stolz darauf ist, möglichst viele Gäste zu empfangen, fragen sich manche Jüngere, ob es nicht auch kleiner geht. Muss man wirklich tagelang kochen? Warum braucht es sechs verschiedene Kuchen? Und wäre es tatsächlich eine Katastrophe, wenn man dieses Jahr nur den engsten Familienkreis einlädt?

Für manche Eltern sind solche Fragen fast schon ein Angriff auf die Familienehre. Schließlich hat die eigene Mutter früher auch alles selbst vorbereitet. Und deren Mutter davor ebenfalls. Was dabei gerne vergessen wird: Die Lebensumstände haben sich verändert. Viele Paare arbeiten Vollzeit, betreuen Kinder und leben in Wohnungen, die kaum Platz für große Familienfeiern bieten.

Dennoch bleibt die Slava für viele ein emotionaler Anker. Besonders für jene, die als Kinder nach Österreich gekommen sind, kann sie eine Verbindung zu den eigenen Wurzeln darstellen. Wenn der Vater die Kerze anzündet, das Festbrot geteilt wird und alle gemeinsam am Tisch sitzen, fühlt sich für einen Moment alles ein bisschen wie früher an.

Vielleicht sind 20 Gäste gar nicht das Wichtigste

Am 21. November feiern viele Familien Aranđelovdan, am 19. Dezember folgt Nikoljdan. In zahlreichen serbischen Haushalten in Österreich beginnt damit wieder die große Vorbereitung. Und vermutlich wird auch dieses Jahr irgendwo eine Mutter erklären, dass sie diesmal wirklich weniger kochen wird.

Vielleicht sollte man sie beim Wort nehmen. Denn die Slava lebt nicht von der Menge an Fleisch, Kuchen oder Getränken. Sie lebt von den Menschen, die zusammenkommen, den Erinnerungen und dem Gefühl, auch weit weg von der Heimat zu wissen, wo man hingehört.

Und falls am Ende trotzdem noch fünf Kilo Sarma übrig bleiben, ist das natürlich kein Problem. Die werden den Gästen einfach eingepackt.

Denn eines darf bei uns bekanntlich nicht passieren: dass jemand mit leeren Händen nach Hause geht.