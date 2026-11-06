Sturzflug nach Sicht: Kein Pilot will dort landen, Passagiere halten Atem an (VIDEO)

Erst hinter dem Hügel taucht die Piste auf. Auf Saint-Barthélemy landen nur Crews mit Spezialschein, und der Wind redet bei jedem Anflug mit.

Der Anflug auf den Flughafen Gustaf III auf der Karibikinsel Saint-Barthélemy erfolgt ausschließlich nach Sicht und gilt als einer der anspruchsvollsten der kommerziellen Luftfahrt. Landen dürfen nur kleinere Flugzeuge, und zwar mit eigens dafür lizenzierten Besatzungen. Sind die Bedingungen ungünstig, ist eine Landung nicht erlaubt, und die Maschine wird auf einen Ausweichflughafen umgeleitet.

Der Flughafen, den man auch schlicht St. Barth nennt, bietet Piloten ein seltenes Profil: eine sehr kurze Piste, unmittelbar davor ein Hügelkamm. Mike Stein, Chefpilot von Tradewind Aviation für die Karibik, schildert, wie das Manöver abläuft. Sobald die Maschine den Kamm überflogen hat, müssen die Piloten die Nase sofort nach unten neigen, um rasch Höhe abzubauen und die Bahn präzise zu treffen. Den Blick halten sie bis zum letzten Moment nach draußen gerichtet, denn der Hügel verdeckt die Piste.

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Sichtflug über Kamm

Der Anflug erfolgt ohne Instrumentenführung. Die Crews gehen im steilen Sinkflug direkt über den Kamm, erst dahinter wird die Piste plötzlich sichtbar. Dazu kommen turbulente, wechselnde Seitenwinde.

Stein beschreibt es so: „Für Passagiere kann die Landung beängstigend aussehen. Für uns ist sie jedoch das Ergebnis jahrelanger Ausbildung und des Vertrauens in die eigene Einschätzung. Der Anflug erfolgt rein visuell: Die Hände sind an den Steuerungen, der Blick ist nach draußen gerichtet, und in jeder Sekunde spüren wir, wie der Wind auf das Flugzeug wirkt. Wegen des steilen Sinkflugs über den Hügel bleibt die Piste bis zum letzten Moment völlig verdeckt.“

Abbruch und Ausweichen

Werden Sicherheits- und Betriebsgrenzen nicht eingehalten, brechen die Piloten die Landung ab. Ein Durchstartmanöver, im Fachjargon Go-around, folgt unter anderem dann, wenn der Seitenwind die zulässigen Limits des Flugzeugs übersteigt. Dasselbe gilt bei starken tropischen Regengüssen und bei größeren Wassermengen auf der Piste.

Auch wenn die Annäherungsgeschwindigkeit am Kamm zu hoch oder zu niedrig ist, wird der Anflug beendet, und die Maschine weicht auf einen anderen Flughafen aus.

Tradewind Aviation setzt auf die einmotorige Turboprop-Maschine Pilatus PC-12, die sich bei niedrigen Geschwindigkeiten besonders gut manövrieren lässt. Stein legt Wert auf reflektierte Routine: „Ich möchte, dass die Piloten nach jedem Flug darüber nachdenken, was sie gut gemacht haben, was sie besser hätten machen können und wie sie sich beim nächsten Anflug anpassen.“

Leichte Turbulenzen und Erschütterungen gehören bei diesem Verfahren dazu. Scherzhaft meint Stein, das sei für die Passagiere „Teil des authentischen karibischen Charmes„.