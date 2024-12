Pleitealarm: Nächstes Unternehmen in Wien vor dem Aus

Am Donnerstag wurde ein Konkursverfahren gegen die Epitome GmbH eingeleitet, ein Start-up, das sich auf innovative Zahnhygieneprodukte spezialisiert hat. Aufgrund finanzieller Engpässe sah sich das Unternehmen gezwungen, Insolvenz anzumelden. In ihrem Eigenantrag gab die Epitome GmbH an, Verbindlichkeiten in Höhe von 6 Millionen Euro sowie nachrangige Gesellschafterdarlehen von über 70 Millionen Euro zu haben.

Der Kreditschutzverband KSV1870 teilte mit, dass das Unternehmen nicht in der Lage war, den notwendigen Finanzierungsbedarf durch Investoren zu sichern. Diese schwierige Situation wird durch die aktuellen geopolitischen und finanzpolitischen Rahmenbedingungen, einschließlich Zinserhöhungen, verstärkt, was zur nunmehrigen Insolvenzantragstellung führte. Von der Insolvenz sind 86 Mitarbeitende betroffen, so der KSV1870.

Weitere Perspektiven

Laut Alexander Greifeneder vom KSV1870 plant Epitome derzeit keine Fortführung des Unternehmens. Allerdings könnte ein potenzieller Investor im Rahmen des Insolvenzverfahrens eine Änderung bringen. In diesem Fall ist die Beantragung eines Sanierungsplans nicht völlig ausgeschlossen. Der Insolvenzverwalter Dr. Matthias Schmidt wurde für die Abwicklung bestellt. Die Berichts- und Prüfungstagsatzung ist für den 11. Februar 2025 beim Handelsgericht Wien angesetzt. Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 28. Januar 2025 einreichen.