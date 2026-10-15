Wien baut um: Viel befahrene Kreuzung wird zum grünen Bezirkszentrum

Ein Wiener Bezirksplatz wird neu gedacht – und soll bald Grünflächen, Wasserspiele und Veranstaltungen vereinen.

Mit den Bauarbeiten am Josef-Matthias-Hauer-Platz in Wien-Josefstadt ist heute ein lang geplantes Stadtentwicklungsprojekt angelaufen. Auf Basis eines umfangreichen Bürgerbeteiligungsverfahrens der Bezirksvorstehung Josefstadt soll der zentrale Platz bis zum Sommer 2027 grundlegend verändert werden. Rund 2.600 Quadratmeter werden dabei entsiegelt, der bestehende Asphalt durch helles, versickerungsfähiges Pflaster ersetzt und das gesamte Areal verkehrsberuhigt.

Neues Bezirkszentrum

Bezirksvorsteher Martin Fabisch begrüßt den Baustart ausdrücklich. „Wir schaffen ein Bezirkszentrum für die Josefstadt, das für alle da ist“, erklärt er. Auf 560 Quadratmetern neu angelegter Grünfläche werden 15 Bäume, Hochstammsträucher sowie Grünbeete gepflanzt.

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Als zentrales Element ist ein Wasserspiel mit Bodendüsen vorgesehen, das in den Sommermonaten zur Abkühlung einlädt. Künftig soll der Platz als konsumfreier, klimagerechter Veranstaltungsort für Bauernmärkte, Konzerte und Freiluftkino genutzt werden können.

Radverkehr & Barrierefreiheit

In die Neugestaltung einbezogen werden auch die angrenzende Skodagasse sowie die Albertgasse, die beide neue Grünflächen, Sitzmöglichkeiten und eine verbesserte Infrastruktur für den Radverkehr erhalten. Die Straßenbahnhaltestelle Albertgasse wird im Zuge der Umbaumaßnahmen barrierefrei ausgebaut und um 20 Meter versetzt, um den Verkehrsfluss zu entlasten und gleichzeitig die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr zu sichern.

Gemeinderätin Stefanie Vasold, die Mobilitätsstadträtin Ulli Sima vertritt, unterstreicht die Bedeutung des Vorhabens für den Radverkehr: „Damit schließen wir eine wichtige Lücke in der Rad-Achse und schaffen gleichzeitig eine sichere und komfortable Verbindung für den Radverkehr.“