„Ein weiteres Wunder“: Kaley Cuoco bekommt zweite Tochter (FOTOS)

Familienglück für Kaley Cuoco: Die Schauspielerin und ihr Verlobter Tom Pelphrey begrüßen ein neues Mitglied in ihrer kleinen Familie.

Kaley Cuoco und ihr Verlobter Tom Pelphrey sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Die 40-jährige Schauspielerin, einem breiten Publikum durch ihre Rollen in „The Big Bang Theory“ und „The Flight Attendant“ bekannt, verkündete die Geburt ihrer Tochter Philomena Carmine Bobby Pelphrey auf Instagram. Das Mädchen erblickte am Montag, dem 12. Oktober, das Licht der Welt.

Familiäre Freude

Die Nachricht von der Geburt begleitete Cuoco auf Instagram mit persönlichen Worten: „Es gibt wieder einmal keine Worte, um dieses Gefühl zu beschreiben.“ Auch Pelphrey meldete sich auf der Plattform zu Wort und schrieb: „Ein weiteres Wunder. Willkommen in unserer Familie, jüngste Königin!“

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Das Paar hatte sich 2022 bei einer Veranstaltung rund um die Serie „Ozark“ kennengelernt und im August 2024 seine Verlobung bekanntgegeben. Bereits seit März 2023 ist Cuoco Mutter ihrer ersten Tochter Matilda.

Auf den im Krankenhaus aufgenommenen Fotos, die Cuoco ebenfalls auf Instagram veröffentlichte, ist auch Erstgeborene Matilda zu sehen – stolz in einem „Big Sister“-Shirt gekleidet.