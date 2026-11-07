Deutschprüfung bestanden? Österreich plant eine neue Hürde für 2027

Wer vor Jahren seine Deutschprüfung bestanden hat, rechnet meist nicht damit, sie später erneut ablegen zu müssen. Genau das könnte für bestimmte Menschen in Österreich ab 2027 zum Thema werden. Im Entwurf für ein neues Integrationspflichten-Gesetz steckt eine Änderung, die vor allem beim Antrag auf den Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt – EU“ wichtig werden könnte.

Die Regierung plant, den Nachweis einer ÖIF-Integrationsprüfung auf B1-Niveau in diesem Verfahren zeitlich zu begrenzen. Maßgeblich wäre das Alter des Zeugnisses bei Antragstellung. Noch ist das allerdings keine geltende Vorschrift: Der Ministerialentwurf vom 23. Oktober 2026 befindet sich bis 12. November in Begutachtung. Als Inkrafttreten ist der 1. Jänner 2027 vorgesehen.

Was sich beim B1-Nachweis ändern soll

Wer als Drittstaatsangehöriger den Titel „Daueraufenthalt – EU“ erwerben möchte, muss grundsätzlich Modul 2 der Integrationsvereinbarung erfüllen. Ein Weg dorthin ist die Integrationsprüfung des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF). Sie umfasst nicht nur Deutschkenntnisse auf B1-Niveau, sondern auch Fragen zu Werten und gesellschaftlicher Orientierung.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Nach derzeitiger Rechtslage enthält der einschlägige Prüfungsnachweis für Modul 2 keine allgemeine Fünfjahresgrenze. Der neue Entwurf würde das ändern: Wird Modul 2 über die ÖIF-Integrationsprüfung nachgewiesen, soll das Zeugnis zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht älter als fünf Jahre sein. Nach den Erläuterungen soll damit sichergestellt werden, dass die Sprachkenntnisse noch aktuell sind.

Entscheidend ist die Einschränkung: Nicht jedes B1-Zertifikat wird nach fünf Jahren „ungültig“. Die geplante Regel betrifft bestimmte gesetzliche Nachweisverfahren. Auch ein bereits erteilter Daueraufenthaltstitel würde dadurch nicht automatisch verloren gehen.

Ein Zeugnis von 2019, ein Antrag im Jahr 2027

Wie groß der Unterschied sein kann, zeigt ein fiktives Beispiel: Ein serbischer Staatsbürger hat im Mai 2019 seine ÖIF-B1-Integrationsprüfung bestanden. Im Februar 2027 möchte er erstmals „Daueraufenthalt – EU“ beantragen. Sollte der Entwurf unverändert beschlossen werden, wäre sein Zeugnis für diesen Nachweisweg zu alt. Er müsste dann prüfen, ob ein anderer gesetzlich anerkannter Nachweis ausreicht oder ob er die Integrationsprüfung erneut ablegen muss.

Anders sähe es bei einer bosnischen Staatsbürgerin aus, die ihre entsprechende Prüfung im Dezember 2022 absolviert hat und im Februar 2027 den Antrag stellt. Ihr Nachweis wäre weniger als fünf Jahre alt. Die geplante Altersgrenze wäre damit erfüllt, vorausgesetzt, auch alle übrigen Voraussetzungen für den Aufenthaltstitel liegen vor.

Dabei geht es nicht um eine beliebige Verlängerung einer Aufenthaltskarte. Der Titel „Daueraufenthalt – EU“ vermittelt grundsätzlich ein unbefristetes Niederlassungsrecht; die dazugehörige Dokumentenkarte wird üblicherweise für fünf Jahre ausgestellt. Die geplante Prüfungsfrist bezieht sich auf den einschlägigen Nachweis beim Erwerb des Titels, nicht automatisch auf jede spätere Kartenerneuerung.

Diese Menschen könnten ohne neue Prüfung auskommen

Ein älteres B1-Zeugnis muss nicht zwangsläufig zu einer Wiederholungsprüfung führen. Das Integrationsgesetz sieht auch andere Möglichkeiten vor, Modul 2 zu erfüllen. Dazu zählt unter den gesetzlichen Voraussetzungen etwa eine bestandene Lehrabschlussprüfung. Auch bestimmte österreichische Schulabschlüsse, ausreichend nachgewiesener Schulbesuch und einschlägige deutschsprachige Studienleistungen können anerkannt werden.

Der Entwurf würde einzelne Bildungswege sogar erweitern. Bei einem der Schulnachweise soll die erforderliche Dauer von fünf auf vier Jahre sinken. Zusätzlich sollen bestimmte Ausbildungen in Österreich, beispielsweise im Gesundheits- und Pflegebereich, unter genau geregelten Voraussetzungen berücksichtigt werden können. Nicht jede Ausbildung und nicht jeder vierjährige Schulbesuch genügt automatisch.

Auch die Staatsbürgerschaft macht einen Unterschied. Die Integrationsvereinbarung richtet sich grundsätzlich an bestimmte Drittstaatsangehörige, also nicht an EU-, EWR- oder Schweizer Bürger. Wer ausschließlich die kroatische oder slowenische Staatsbürgerschaft besitzt, fällt nicht wegen dieser Regel unter die Integrationsvereinbarung. Personen mit bosnischer, serbischer, montenegrinischer, nordmazedonischer oder kosovarischer Staatsbürgerschaft können dagegen je nach Aufenthaltstitel betroffen sein.

Für bestimmte Minderjährige und Menschen, denen die Erfüllung wegen eines dauerhaft beeinträchtigten Gesundheitszustands nicht zugemutet werden kann, bestehen außerdem gesetzlich geregelte Ausnahmen. Entscheidend ist immer der individuelle Fall.

Warum ein Antrag vor dem Stichtag entscheidend sein kann

Besonders wichtig ist eine Übergangsbestimmung im Entwurf. Verfahren zum „Daueraufenthalt – EU“, die beim Inkrafttreten der Novelle bereits anhängig sind, sollen nach der bisherigen Rechtslage zu Ende geführt werden. Für Verfahren, die erst ab dem Inkrafttreten anhängig werden, wäre die neue Regel vorgesehen.

Ein Beispiel: Wer seinen Daueraufenthaltsantrag noch im Dezember 2026 ordnungsgemäß einbringt und dessen Verfahren zum 1. Jänner 2027 bereits läuft, könnte nach dem Entwurf unter die alte Nachweisregel fallen. Wer erst danach einen solchen Antrag stellt, müsste sich möglicherweise an der neuen Fünfjahresgrenze orientieren.

Das ist keine Aufforderung, überstürzt einen Antrag einzureichen. Ob ein Antrag zulässig und vollständig ist, welche Fristen gelten und welcher Zeitpunkt als Verfahrensbeginn zählt, muss mit der zuständigen Aufenthaltsbehörde geklärt werden. Zudem kann sich der Gesetzestext während des parlamentarischen Verfahrens noch ändern.

Eine Wiederholungsprüfung kostet Geld und Vorbereitung

Sollte eine neue Prüfung notwendig werden, geht es nicht nur um zusätzliche Bürokratie. Für B1-Integrationsprüfungen werden je nach Anbieter und Prüfungsort unterschiedliche Gebühren verlangt. Ein Anbieter nennt für Termine im November und Dezember 2026 beispielsweise 170 Euro. Hinzu können Aufwendungen für Vorbereitung, Anreise oder einen freien Arbeitstag kommen.

Wie anspruchsvoll die Prüfung ist, zeigen amtliche Daten: Laut einer parlamentarischen Anfragebeantwortung wurden 2025 nur 49 Prozent der B1-Prüfungsantritte positiv abgeschlossen. Im Jahr davor waren es 53 Prozent, 2023 noch 55 Prozent. Wichtig: Die Zahlen betreffen einzelne Prüfungsantritte, nicht den Anteil der Personen, die eine B1-Prüfung irgendwann erfolgreich abschließen.

Wie viele Menschen tatsächlich ein zu altes Zeugnis haben, lässt sich daraus nicht ableiten. Laut Innenministerium wurden 2025 insgesamt 9.493 Zweckänderungen zum Aufenthaltstitel „Daueraufenthalt – EU“ registriert. Diese Zahl zeigt die praktische Bedeutung des Verfahrens, nicht die Zahl potenzieller Wiederholungsprüfungen.

Überraschend: Bei einem anderen Nachweis könnte es leichter werden

Die Reform ist allerdings keine durchgehende Verschärfung. Für Modul 1 der Integrationsvereinbarung, das grundsätzlich A2-Kenntnisse verlangt und bei bestimmten Aufenthaltstiteln relevant ist, gilt beim Prüfungsnachweis im Verlängerungsverfahren derzeit eine Zweijahresgrenze. Künftig soll diese Frist für A2 weiterhin zwei Jahre betragen, für B1- und B2-Integrationsprüfungen aber fünf Jahre.

Das bedeutet: Ein höherwertiger Sprachnachweis könnte bei der Erfüllung von Modul 1 künftig länger verwendbar sein als bisher. Wer eine B1-Prüfung abgelegt hat, sollte deshalb genau unterscheiden, für welchen Aufenthaltstitel und für welches Modul das Zeugnis benötigt wird.

Auch bei der Einbürgerung steckt eine weitere Änderung

Im selben Gesetzespaket steht noch eine zweite Neuerung, die für manche Einbürgerungswerber erheblich sein könnte. Bei der besonderen Möglichkeit einer Einbürgerung bereits nach sechs Jahren aufgrund von B2-Deutschkenntnissen soll nach dem Entwurf künftig ausschließlich die B2-Integrationsprüfung des ÖIF als entsprechender Nachweis dienen. Bislang können bei diesem Sprachweg unter bestimmten Voraussetzungen auch andere anerkannte B2-Zeugnisse herangezogen werden.

Das betrifft nicht alle Einbürgerungen und nicht sämtliche Wege zu einer früheren Staatsbürgerschaft. Für bereits laufende Verfahren ist auch hier eine Übergangsregel vorgesehen. Wie breit das ÖIF-B2-Prüfungsangebot künftig zugänglich sein wird, ist eine offene praktische Frage.

Was Betroffene jetzt konkret prüfen sollten

Wer einen Aufenthaltstitel beantragen möchte, sollte zunächst klären, ob es überhaupt um Modul 1 oder Modul 2 geht. Danach sind vier Punkte entscheidend: der genaue Aufenthaltstitel, das Datum und die Art des Prüfungszeugnisses, mögliche Schul- oder Ausbildungsnachweise sowie die Frage, ob bereits ein Verfahren anhängig ist.

Wer seine Deutschkenntnisse auffrischen möchte, findet beim ÖIF-Sprachportal kostenlose Übungsmaterialien und Modelltests. Eine vorschnelle neue Prüfungsanmeldung ist wegen eines älteren Zeugnisses aber nicht in jedem Fall notwendig. Die zuständige Niederlassungsbehörde kann klären, welche Nachweise im konkreten Verfahren anerkannt werden.

Noch gilt das bisherige Recht. Ob die geplante Fünfjahresgrenze tatsächlich am 1. Jänner 2027 kommt, entscheidet sich erst mit dem weiteren Gesetzgebungsverfahren. Für Menschen mit einem älteren B1-Nachweis lohnt sich dennoch schon jetzt ein genauer Blick auf die eigenen Unterlagen.