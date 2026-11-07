Buslenker unter Schock: Autofahrer prallt gegen leeren Reisebus und stirbt

Ein Pkw gerät auf die Gegenspur, vor ihm rollt ein leerer Reisebus. Für den Lenker kommt jede Hilfe zu spät. Der Grund bleibt offen.

Ein 38-jähriger Autofahrer ist am Samstagabend in Kirchberg an der Raab bei einem Frontalzusammenstoß mit einem unbesetzten Reisebus ums Leben gekommen.

Gegen 19:00 Uhr kam es auf der L201 bei Berndorf zu dem Unfall. Aus bisher ungeklärter Ursache war der Pkw-Lenker auf die Gegenfahrbahn gelangt, wo er ungebremst frontal gegen den Bus prallte. Danach wurde sein Wagen nach rechts in den Straßengraben geschleudert.

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Unfallhergang

Der 38-Jährige war auf der L201 bei Berndorf in Kirchberg an der Raab unterwegs, als er auf die Gegenfahrbahn abkam. Dort stieß er frontal mit dem unbesetzten Reisebus zusammen. Das Auto landete anschließend im rechten Straßengraben.

Einsatz vor Ort

Der Lenker saß in seinem Fahrzeug fest. Zwar wurde die Rettungskette sofort in Gang gesetzt, doch der Notarzt konnte nur noch den Tod des Pkw-Lenkers feststellen. Einsatzkräfte der Feuerwehr holten den tödlich verletzten Mann durch Aufschneiden aus dem Wrack.

Der 48 Jahre alte Buslenker kam ohne Verletzungen davon, erlitt jedoch einen Schock.

Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich an Ort und Stelle um ihn.