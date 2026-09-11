Wirt zieht ungewöhnliche Grenze: Familien mit kleinen Kindern unerwünscht?

Ein Wirt in Norditalien zieht eine klare Grenze – und löst damit eine Debatte aus, die weit über sein Restaurant hinausgeht.

Ein Restaurant im norditalienischen Lesmo bei Monza sorgt derzeit für Aufsehen: Das Hostaria 2.0 von Alan Sampietro will sich künftig vor allem an ein erwachsenes Publikum richten und Familien mit Kindern unter sieben Jahren von einer Reservierung abraten. Anlass für diesen Schritt sind wiederholte Beschwerden von Gästen über die Lautstärke kleiner Kinder im Lokal.

Das Hostaria 2.0 verfügt über eine kleine Gastraumfläche und rund 26 Sitzplätze. In diesem überschaubaren Rahmen setzt Sampietro bewusst auf Ruhe und kulinarischen Genuss – Kinderhochstühle oder eigene Menüs für die jüngsten Gäste sind in seinem Lokal nicht vorgesehen.

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Keine Kinder verboten

Ein generelles Zutrittsverbot für Kinder gibt es nicht. Stattdessen hat Sampietro die Ausrichtung des Lokals geändert: Es gibt keine Kinderhochstühle oder eigene Kindermenüs mehr, und Familien mit Kindern unter sieben Jahren wird von einer Reservierung abgeraten. Den entscheidenden Anstoß für diesen Kurs lieferte ein Vorfall im Juni, als ein Paar mit einem unruhigen Kind gebeten wurde, das Restaurant zu verlassen – woraufhin negative Bewertungen im Netz folgten. Die Ankündigung löste in sozialen Netzwerken eine breite Debatte aus – neben Zustimmung gab es auch deutliche Kritik.

Geteiltes Echo

Sampietro selbst ist Vater zweier Kinder und hat zahlreiche Nichten und Neffen – gegen Familien als solche hege er keinerlei Vorbehalte, betont er. Sein Anliegen sei einzig, seinen Gästen ein ungestörtes Ambiente zu bieten. „Warum einen Ort aufsuchen, an dem man von den anderen Anwesenden nicht willkommen geheißen wird?“, fragt er. Die Entscheidung sorgt in sozialen Netzwerken für geteilte Reaktionen: Während einige Nutzer den Wunsch nach einem ruhigen Restaurantambiente nachvollziehen können, kritisieren andere die Ausrichtung als familienfeindlich.