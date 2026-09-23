Vorhofflimmern: Lionel Richie muss Tour nach Herz-OP verschieben

Lionel Richie muss nach einem Herzeingriff kürzertreten – doch der Musik-Veteran hat bereits ein klares Comeback-Datum im Blick.

Musiklegende Lionel Richie hat nach einem Eingriff am Herzen mehrere Konzerte seiner laufenden US-Tour verschieben müssen. Der 77-Jährige wurde wegen Vorhofflimmerns behandelt – einer Herzrhythmusstörung, die sich sowohl medikamentös als auch operativ therapieren lässt. Wie sein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, sei der Eingriff „perfekt“ verlaufen.

Richie befindet sich derzeit in der Erholungsphase, bevor er wieder auf die Bühne zurückkehrt. Betroffen von den Verschiebungen sind Auftritte im Rahmen der „Sing a Song All Night Long“-Tour, die er gemeinsam mit Earth, Wind & Fire bestreitet.

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Nicht der erste Rückschlag

Richies Sprecher gab sich zuversichtlich: „Lionel geht es gut, aber er wird eine Auszeit nehmen und bald wieder auf der Bühne stehen.“ Der Sänger ist damit nicht zum ersten Mal in jüngster Zeit gesundheitlich ausgebremst worden – bereits in den vergangenen Monaten mussten einzelne Konzerte verlegt werden, darunter ein Auftritt, den Richie wegen eines Schwindelanfalls vorzeitig abbrechen musste.

Trotz allem hält der Musiker an seinen weiteren Tourplänen fest. Sofern die Genesung wie erwartet verläuft, soll Richie Mitte Oktober in Las Vegas wieder auftreten. Seit Juni ist er mit seiner Band durch die Vereinigten Staaten unterwegs und begeistert sein Publikum mit Welthits wie „Hello“, „Truly“ und „Say You, Say Me“.