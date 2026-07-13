Nachtfahrverbot in Wien? Bezirk will gegen Autoposer vorgehen

Aufheulende Motoren, Anzeigen, Organmandate – und jetzt ein mögliches Nachtfahrverbot. Wien-Innere Stadt zieht Konsequenzen.

Nach einer Schwerpunktaktion der Polizei in der Rotenturmstraße setzt sich Wien-Innere Stadt für die Einführung eines Nachtfahrverbots ein. Bezirksvorsteher Markus Figl (ÖVP) sprach sich dafür aus, eine zeitlich beschränkte Durchfahrtsbeschränkung ab 22.00 Uhr zu prüfen – vorausgesetzt, die Maßnahme bringe eine tatsächlich spürbare Entlastung für die Anwohnerinnen und Anwohner. „Ob und wie eine solche Maßnahme rechtlich und verkehrstechnisch umsetzbar ist, obliegt den zuständigen Fachabteilungen und Behörden“, betonte Figl.

Autoposerszene im Visier

Die Schwerpunktaktion richtete sich gegen die sogenannte Autoposerszene, die vor allem in den Nächten von Donnerstag bis Sonntag mit aufheulendem Motor durch Wien-Innere Stadt fährt. Bei dem Einsatz wurden 66 Anzeigen erstattet und 30 Organmandate ausgestellt. Laut Polizei handelt es sich dabei überwiegend um männliche Lenker, die ihre Fahrzeuge häufig nur für das Wochenende anmieten.

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Konsequente Fortsetzung

Für den Bezirk ist die Problematik keine neue. Figl kündigte an, den bisherigen Kurs gemeinsam mit den zuständigen Stellen – darunter Polizei, Gruppe Sofortmaßnahmen sowie die Magistratsabteilungen 6, 46 und 59 – konsequent fortzusetzen.

„Wer durch Raserei, Lärm oder gefährliches Verhalten andere beeinträchtigt, muss auch künftig mit strengen Kontrollen und entsprechenden Konsequenzen rechnen.“