WM-Nacht endet mit 38 Führerscheinabnahmen

Eine Nacht, 272 Anzeigen, 38 abgenommene Führerscheine – Kärntens Straßen hatten eine unruhige Nacht.

Die Landesverkehrsabteilung der Kärntner Polizei hat in der Nacht auf Freitag einen landesweiten Kontrolleinsatz mit dem Schwerpunkt auf alkohol- und drogenbeeinträchtigte Fahrzeuglenker durchgeführt. Der Einsatz verdeutlicht, dass das Fahren unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen nach wie vor ein gravierendes Problem auf Kärntens Straßen darstellt.

Führerscheine abgenommen

26 Autofahrern wurde der Führerschein noch an der Kontrollstelle abgenommen, weil sie alkoholisiert hinter dem Steuer saßen. Zwölf weitere Lenker verweigerten die Durchführung des Alko- oder Drogentests – auch ihnen wurde der Führerschein umgehend entzogen. Zusätzlich stellten die eingesetzten Beamten bei zwölf Fahrzeuglenkern eine Minderalkoholisierung fest.

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Hunderte Anzeigen

Neben den Überprüfungen auf Alkohol- und Drogeneinfluss wurden auch zahlreiche andere Verstöße im Straßenverkehr geahndet. In Summe erstatteten die Polizisten 272 Anzeigen wegen Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung sowie dem Kraftfahrgesetz. Darüber hinaus wurden 326 Organmandate für Verstöße gegen dieselben Rechtsgrundlagen ausgestellt.