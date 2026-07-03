Wurde Kroatien um den WM-Traum betrogen?

Ein Hauch von Kontakt, ein Sensor im Ball – und Kroatiens WM-Traum endet gegen Portugal auf brutalste Weise.

Kroatien ist bei der WM 2026 dramatisch ausgeschieden. Das Sechzehntelfinale gegen Portugal im BMO Field in Toronto endete mit einer bitteren 1:2-Niederlage – und mit einer Szene, über die in Kroatien noch lange diskutiert werden dürfte. In der Nachspielzeit glaubte die Mannschaft von Zlatko Dalić bereits an den Ausgleich zum 2:2, doch der Treffer von Joško Gvardiol wurde nach VAR-Eingriff aberkannt.

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Der Grund: Der im Ball verbaute Sensor registrierte zuvor eine minimale Berührung durch Igor Matanović. Dadurch entstand ein neuer Abspielzeitpunkt – und in diesem Moment befand sich ein kroatischer Spieler in Abseitsposition. Was mit freiem Auge kaum zu erkennen war, entschied am Ende über Kroatiens WM-Aus.

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Portugal dreht das Spiel

Für Kroatien hatte die Partie zunächst Hoffnung gemacht. Die Mannschaft hielt lange dagegen und führte zwischenzeitlich, ehe Cristiano Ronaldo per Elfmeter zum Ausgleich traf. Der Strafstoß war erst nach Eingreifen des VAR gegeben worden – schon diese Szene sorgte bei den Kroaten für Ärger.

In der Nachspielzeit wurde es dann endgültig dramatisch. Gonçalo Ramos traf zum 2:1 für Portugal und brachte Kroatien an den Rand des Ausscheidens. Doch die Dalić-Elf gab nicht auf. In der 13. Minute der Nachspielzeit landete der Ball im portugiesischen Tor – Kroatien jubelte über das vermeintliche 2:2.

Sensor entscheidet über Kroatien

Der Jubel dauerte jedoch nur kurz. Der Videoassistent prüfte die Szene, und plötzlich rückte eine Berührung in den Mittelpunkt, die auf den ersten TV-Bildern kaum zu sehen war. Matanović hatte den Ball offenbar minimal mit dem Kopf beziehungsweise den Haaren touchiert. Der Chip im offiziellen Adidas-Ball registrierte diesen Kontakt.

Der Sensor misst mit 500 Hertz und kann damit Bewegungen erfassen, die für das menschliche Auge praktisch unsichtbar sind. Genau dieser Ausschlag reichte aus, um die Szene neu zu bewerten. Weil dadurch ein neuer Abspielmoment entstand, wurde die anschließende Aktion als Abseits gewertet. Gvardiols Treffer zählte nicht.

Matanović selbst nahm der Debatte später einen Teil der Schärfe. Er erklärte, er habe tatsächlich eine leichte Berührung an den Haaren gespürt. Für viele kroatische Fans änderte das jedoch nichts am Gefühl, in einem der bittersten Momente der jüngeren WM-Geschichte ausgeschieden zu sein.

🚨 BREAKING: The last minute incident in Portugal vs Croatia explained.



The Croatia goal that was disallowed came down to the sensor inside the official World Cup ball, which detected a touch when the Croatian player attempted the header.



VAR used that data to confirm the… pic.twitter.com/QQF1mLn3cA — Kara (@UTDKarra) July 3, 2026

Modrić und Dalić wütend

Nach dem Schlusspfiff lagen die Nerven blank. Luka Modrić war sichtbar aufgewühlt, Cristiano Ronaldo nahm seinen langjährigen Weggefährten in den Arm. Doch der Frust bei den Kroaten saß tief. Modrić kritisierte den Einsatz des VAR scharf und stellte infrage, ob bei einer ähnlichen Szene im portugiesischen Strafraum genauso eingegriffen worden wäre.

🚨 Cristiano Ronaldo: “I played many years with Modrić, it’s great to see him still playing at top level”.



“I told him: congrats Luka, good luck for the future of your career”. 🇵🇹🇭🇷 pic.twitter.com/YzgIMXdcu8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2026

Auch Teamchef Zlatko Dalić fand klare Worte. Er bezeichnete die Leistung des Schiedsrichtergespanns rund um den Norweger Espen Eskas und den niederländischen Videoassistenten Dennis Higler als „sehr schlecht“. Zugleich blieb festzuhalten: Die Entscheidung beim aberkannten Ausgleich war technisch erklärbar – emotional aber kaum zu verdauen.

Ende einer Ära?

Für Kroatien endet damit ein weiterer großer WM-Lauf ohne Happy End. Nach den starken Turnieren 2018 und 2022 kommt das Aus diesmal früh – und auf besonders schmerzhafte Weise. Für Luka Modrić könnte es zudem der letzte Auftritt bei einer Weltmeisterschaft gewesen sein.

Portugal dagegen darf weiter träumen. Ronaldo, Ramos und Co. ziehen ins Achtelfinale ein. Kroatien bleibt nur die bittere Erkenntnis: Nicht ein klarer Fehler, nicht ein deutlicher Patzer, sondern ein kaum sichtbarer Kontakt und ein Sensor im Ball haben den WM-Traum beendet.