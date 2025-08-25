Angler fängt 2,72 Meter langen Monster-Fisch!

Ein Monster aus der Tiefe: Tschechischer Angelprofi Jakub Vagner bezwingt einen 2,72 Meter langen Wels und knackt damit seinen eigenen Rekord.

Der tschechische Angelprofi Jakub Vagner hat seine eigene Bestmarke pulverisiert. Der 43-jährige Ausnahmeangler zog einen kolossalen Wels von 2,72 Metern an Land und übertraf damit seinen erst kürzlich aufgestellten persönlichen Rekord. „Nach 35 Jahren harter Arbeit hat es endlich geklappt“, freut sich der Tscheche sichtlich bewegt. „Zum ersten Mal habe ich die 2,70 Meter gebrochen.“

Der Kampf mit dem Giganten dauerte eine halbe Stunde, wobei Vagner Unterstützung von einem Angelkollegen erhielt, bis sie den massiven Fisch schließlich bezwingen konnten. „Als ich vor 14 Tagen den Wels von 2,68 Metern gefangen habe, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ich heuer einem noch größeren Riesen begegnen würde“, erklärte Vagner im Anschluss an seinen Erfolg.

Mit dem spektakulären Fang hat sich Vagner einen neuen nationalen Rekord für Tschechien gesichert. Wie schon bei seinem vorigen Rekordwels wurde auch dieser Gigant nach dem Vermessen und Dokumentieren wieder zurück ins Gewässer entlassen – eine bei Sportanglern übliche Praxis.

Geheimer Fangort

Während der Rekordangler für gewöhnlich im Vranov-Stausee nahe der österreichischen Grenze seinem Hobby nachgeht, hüllt er sich bezüglich des aktuellen Fangortes in Schweigen. Das Gewässer, in dem der Riesenwels seine Heimat hatte, möchte der Tscheche nicht preisgeben.

Der Vranov-Stausee gilt als eines der bekanntesten Welsgewässer Tschechiens und war bereits mehrfach Schauplatz von Rekordfängen. Seinen vorherigen Rekordwels von 2,68 Metern hatte Vagner Anfang August dort gefangen. Den aktuellen Giganten jedoch bewahrt er dieses Geheimnis für sich.

Eine offizielle Bestätigung des neuen Rekords durch internationale Angelverbände oder unabhängige Rekordorganisationen steht noch aus – Vagner dokumentierte den Fang jedoch ausführlich und machte ihn selbst öffentlich.