Schockmoment in New York: Gangster erbeuten Sammelkarten während Treffen

Mit gezückter Waffe stürmten drei Männer in ein New Yorker Fachgeschäft und erbeuteten Pokémon-Sammelkarten im Wert von 86.000 Euro – mitten während eines Fan-Treffens.

Bei einem bewaffneten Überfall auf ein Fachgeschäft in Manhattan, New York, haben Kriminelle Pokémon-Sammelkarten mit einem Gesamtwert von 100.000 Dollar (etwa 86.000 Euro) entwendet. Die New Yorker Polizei teilte am Donnerstag mit, dass drei Männer am Vorabend den Laden betraten, eine Schusswaffe zückten und sowohl Personal als auch anwesende Kunden bedrohten. Neben den wertvollen Sammelkarten erbeuteten die Täter auch Bargeld und ein Mobiltelefon, bevor sie unerkannt flüchten konnten.

Zum Zeitpunkt des Überfalls fand in dem Geschäft gerade ein Treffen von Sammelkartenliebhabern statt. Die Geschäftsinhaber äußerten sich später auf Instagram: „Dies sollte ein sicheres Hobby für alle sein. Pappe kann ersetzt werden, aber niemand sollte so etwas durchmachen müssen.“

Wertvolle Sammelobjekte

Laut amerikanischen Medien befanden sich unter den gestohlenen Objekten einzelne Sammelkarten mit einem Wert von bis zu 5000 Euro. Die Pokémon-Karten erfreuen sich sowohl bei Kindern als auch bei erwachsenen Sammlern großer Beliebtheit und generieren für den Hersteller erhebliche Einnahmen.

Die tierähnlichen Monster-Figuren sind nicht nur auf Sammelkarten zu finden, sondern auch in Zeichentrickserien, digitalen Spielen und Kinofilmen präsent und zieren zahlreiche Merchandising-Artikel von Brotdosen bis hin zu Plüschtieren.

Ähnliche Vorfälle

Erst kürzlich ereignete sich ein ähnlicher Vorfall in Kalifornien, bei dem Diebe Pokémon-Karten im Wert von 300.000 Dollar erbeuteten.