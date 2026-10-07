Nach seinem Tod aß und trank er nichts mehr: Halids treuer Gefährte Bendžo gestorben

Nach Halid Bešlić ist auch sein Hund Bendžo gestorben. Der langjährige Begleiter des Sängers soll nach dessen Tod tagelang Futter und Wasser verweigert haben.

Rund um den ersten Todestag von Halid Bešlić wird ein weiterer Verlust bekannt: Auch sein Hund Bendžo ist gestorben. Sänger Fazla berichtete darüber in der Pink-Sendung „Premijera – Vikend specijal“. Seinen Angaben zufolge war der Hund zum Zeitpunkt des Gesprächs etwa zehn Tage zuvor gestorben. Ein genaues Todesdatum wird in dem Bericht nicht genannt.

Halid Bešlić starb am 7. Oktober 2025 im Alter von 71 Jahren. Seine letzten Wochen verbrachte die bosnische Musikikone im Klinischen Zentrum der Universität Sarajevo. Neben den Liedern, die Generationen geprägt haben, bleiben auch die Erinnerungen seines Umfelds an den Sänger und seinen Hund.

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Trauer um Bendžo

Nach Angaben von Fazla habe Bendžo nach Bešlićs Tod etwa 15 Tage lang weder gefressen noch getrunken. Wie der Hund diese Zeit überlebt habe, wisse man nicht, erklärte der Sänger. Eine tierärztliche Bestätigung dieser Angabe enthält der Bericht nicht.

Bereits im Oktober 2025 hatte Vlado Pejić, Bešlićs langjähriger Freund und Fahrer, gegenüber Face TV Sarajevo geschildert, dass Bendžo Futter und Wasser verweigere. Damals beschrieb er den Hund als etwa 15 Jahre alt und berichtete, dass er sich nur noch schwer bewegen könne.

Ein Zuhause am Motel

Pejić erzählte damals auch, wie Bendžo zu ihnen gekommen war: „Halid hat ihn vor 15 Jahren irgendwo auf der Straße gefunden und hierhergebracht. Wir haben ihn aufgezogen.“ Der Hund lebte bei Bešlićs Motel und wurde dort von dem Sänger und seinem Umfeld versorgt.

Laut Pejić war es vor allem Bešlić, der Bendžo fütterte. Wenn der Sänger und sein Fahrer ankamen, habe der Hund sie auf dem Parkplatz erwartet. Er habe genau gewusst, wo sie ihr Auto gewöhnlich abstellten – eine Erinnerung an den Alltag, den sie über viele Jahre miteinander geteilt hatten.