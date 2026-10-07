Halid Bešlić starb vor einem Jahr: Seine Liebesgeschichte berührt heute besonders

Ein letztes Lied für seine Frau, ein Konzert, das nie stattfand – Halid Beslic hinterließ mehr als nur Musik.

Halid Beslic, eine der prägendsten Stimmen der Volksmusik im ehemaligen Jugoslawien, verstarb am 7. Oktober 2025 in Sarajevo. Er wurde 72 Jahre alt. Acht Monate nach seinem Tod folgte ihm seine Frau Sejda – sie starb am 1. Juni 2026 im Alter von 75 Jahren.

Musikalische Karriere

Geboren am 20. November 1953, begann Beslic seine musikalische Laufbahn in den Kulturvereinen Bosniens. Nach seinem Militärdienst trat er in Sarajevoer Lokalen auf und sammelte dabei jene Bühnenerfahrung, die ihn in den 1980er Jahren zu einem der bekanntesten Volksmusiker der Region machen sollte. Lieder wie „Miljacka“ und „Prvi poljubac“ wurden zu Klassikern, die bis heute gesungen werden – weit über die Grenzen Bosnien-Herzegowinas und Kroatiens hinaus.

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Sein letztes großes Konzert hatte er für Dezember 2025 in der Zagreb Arena geplant. Es sollte nicht mehr stattfinden. Nur wenige Wochen vor seinem Tod widmete er seiner Frau noch das Lied „Sejda“, das am 11. September 2025 erschien – eine stille Geste der Zuneigung, die im Nachhinein wie ein Abschied wirkt.

Humanitäres Engagement

Abseits der Bühne war Beslic auch als Mensch von außergewöhnlichem Format bekannt. Während des Krieges in Bosnien veranstaltete er über 500 humanitäre Konzerte. Bei den verheerenden Überschwemmungen 2014 half er erneut. 2009 überlebte er einen schweren Autounfall, bei dem er ernsthafte Gesichts- und Augenverletzungen erlitt.

Er hinterlässt seinen Sohn Dino sowie zwei Enkelkinder, Lamija und Belmin Kan.