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An Kroatiens Grenze: Zoll findet 29.600 Zigaretten in einem Auto

An Kroatiens Grenze: Zoll findet 29.600 Zigaretten in einem Auto
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Ein Auto mit deutschen Kennzeichen und fast 30.000 Zigaretten: An der kroatisch-bosnischen Grenze griff der Zoll durch – auch das Fahrzeug wurde beschlagnahmt.

An der kroatisch-bosnischen Grenze haben Zollbeamte am 5. Oktober am Grenzübergang Slavonski Šamac 29.600 Zigaretten sichergestellt. Die Zigaretten waren mit Steuerzeichen aus Bosnien und Herzegowina versehen und wurden in einem Pkw mit deutschen Kennzeichen entdeckt. Fahrer des Fahrzeugs war ein Staatsbürger Bosnien und Herzegowinas.

Strafanzeige erstattet

Gegen den Fahrer wurde wegen des Verdachts der Umgehung der Zollaufsicht Strafanzeige erstattet. Sowohl die 29.600 Zigaretten als auch das für die mutmaßliche Tat verwendete Fahrzeug wurden vorläufig beschlagnahmt.

Über den weiteren Verlauf des Strafverfahrens machte die kroatische Zollverwaltung zunächst keine Angaben.

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