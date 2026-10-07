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Raubkatzenalarm

Warnung vor freilaufendem Puma: Kinder und Haustiere nicht unbeaufsichtigt lassen

Warnung vor freilaufendem Puma: Kinder und Haustiere nicht unbeaufsichtigt lassen
FOTO: iStock
2 Min. Lesezeit |

Nahe dem Münchner Flughafen treibt sich offenbar eine Raubkatze herum – die Behörden warnen die Bevölkerung.

Im Notzinger Moos, einem zur Gemeinde Oberding im Landkreis Erding gehörenden Gebiet unweit des Münchner Flughafens, wurde eine freilaufende Raubkatze gesichtet. Nach ersten Einschätzungen könnte es sich dabei um einen Puma handeln. Dass ein Zirkus als mögliche Herkunftsquelle des Tieres infrage käme, schließen die Behörden aus – entsprechende Einrichtungen sind in der Region nicht bekannt.

Behörden informiert

Das Landratsamt Erding hat die Bevölkerung umgehend in Kenntnis gesetzt. „Nach erster fachlicher Einschätzung könnte es sich um einen Puma handeln“, erklärte die Sprecherin der Behörde. Zwar existiert eine Aufnahme des Tieres, diese kann jedoch derzeit nicht öffentlich zugänglich gemacht werden.

Auch die Polizei ist über den Vorfall informiert, verfügt nach Angaben einer Sprecherin aber noch über keine weiterführenden Erkenntnisse. Als Vorsichtsmaßnahme empfehlen die Behörden, Hunde nicht frei laufen zu lassen und Kinder nicht ohne Aufsicht draußen spielen zu lassen.

Herkunft ungeklärt

Woher die Raubkatze stammt, ist bislang ungeklärt. Die zuständigen Stellen arbeiten eng zusammen, um die Lage in der betroffenen Region unter Kontrolle zu behalten.

Da Hinweise aus der Bevölkerung von entscheidender Bedeutung sein könnten, appelliert das Landratsamt Erding daran, etwaige Sichtungen unverzüglich zu melden.

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KO KOSMO-Redaktion
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