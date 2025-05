Sex-Skandal am Filmset: Gérard Depardieu schuldig gesprochen!

Frankreichs Kino-Ikone Gérard Depardieu erhält 18 Monate auf Bewährung. Das Pariser Gericht sieht sexuelle Übergriffe gegen zwei Frauen als erwiesen an.

Der französische Filmstar Gérard Depardieu muss sich nach einem Urteil wegen sexueller Übergriffe verantworten. Ein Pariser Gericht verhängte gegen den Schauspieler eine Bewährungsstrafe von 18 Monaten. Die Justiz sah es als erwiesen an, dass Depardieu zwei Frauen während Dreharbeiten im Jahr 2021 sexuell belästigt hatte.

Der Fall zählt zu den prominentesten #MeToo-Verfahren (Bewegung gegen sexuelle Belästigung), die in Frankreich bislang verhandelt wurden.

Neben der Bewährungsstrafe muss der 76-jährige Schauspieler eine Geldstrafe von 20.000 Euro zahlen und den beiden Opfern Schmerzensgeld leisten. Das Urteil fällt zeitgleich mit dem Beginn des renommierten Filmfestivals in Cannes, wo die französische Filmbranche nun verstärkt mit dem Thema konfrontiert wird.

Der Fall Depardieu ist nur die Spitze des Eisbergs: Insgesamt haben mehr als 20 Frauen Vorwürfe gegen den Schauspieler erhoben. Ein weiteres Verfahren wegen Vergewaltigung ist noch anhängig und könnte schwerwiegendere Konsequenzen für den Star haben.

Die Verurteilung erfolgt in einem größeren Kontext der Aufarbeitung sexueller Gewalt in Frankreichs Filmwelt. Im vergangenen Herbst wurde aufgrund zahlreicher Anschuldigungen sogar eine parlamentarische Untersuchungskommission eingerichtet, um strukturelle Probleme in der Branche aufzudecken.