Impfen in der Apotheke: Wer ab 2027 darf und wer nicht

Impfstoff kaufen und sich gleich an Ort und Stelle impfen lassen: Was bislang einen zusätzlichen Arzttermin erforderte, soll in Österreich bald deutlich einfacher werden. Doch die geplante Neuerung hat überraschende Einschränkungen. Nicht jeder darf sie nutzen und auch bei den Kosten bleiben wichtige Fragen offen.

Ab Frühjahr 2027 sollen speziell ausgebildete Apotheker in Österreich erstmals bestimmte Schutzimpfungen selbst verabreichen dürfen. Die Bundesregierung hat am 4. November einen entsprechenden Gesetzesentwurf in Begutachtung geschickt. Das Ziel: weniger Wege, kürzere Wartezeiten und mehr Menschen, die ihren Impfschutz auffrischen. Allerdings sind zunächst nur ausgewählte Impfungen vorgesehen. Auch das Alter und der Gesundheitszustand entscheiden darüber, wer das neue Angebot nutzen darf.

Diese Impfungen sollen künftig in Apotheken möglich sein

Der Plan der Bundesregierung sieht vor, dass Apotheker zunächst drei Impfgruppen übernehmen dürfen. Im dazugehörigen Verordnungsentwurf sind konkret vier Impfstoffarten angeführt.

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Dazu gehört die FSME-Impfung, die vor der durch Zecken übertragenen Frühsommer-Meningoenzephalitis schützt. Ebenfalls vorgesehen ist die Impfung gegen Hepatitis B, eine Viruserkrankung, die unter anderem die Leber schädigen kann.

Außerdem sollen Apotheker Kombinationsimpfstoffe gegen Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten verabreichen dürfen. Eine weitere zugelassene Kombination soll zusätzlich vor Kinderlähmung, also Polio, schützen.

Für viele Menschen könnte dadurch ein bisher notwendiger zusätzlicher Weg entfallen. Wer den Impfstoff in der Apotheke kauft, könnte ihn dort künftig auch gleich verabreicht bekommen.

Allerdings bedeutet das nicht, dass ab 2027 sämtliche Schutzimpfungen in Apotheken erhältlich sein werden.

Grippe und Corona fehlen auf der Liste

Ausgerechnet zwei besonders bekannte Impfungen sind zunächst nicht vorgesehen: jene gegen Influenza und COVID-19.

Auch Impfungen gegen Masern, HPV, Gürtelrose oder Pneumokokken stehen nicht auf der ersten Liste.

Das ist bemerkenswert, weil gerade die Influenza-Impfung jährlich für große Bevölkerungsgruppen empfohlen wird und im öffentlichen Impfprogramm kostenlos erhältlich ist.

Die Bundesregierung konzentriert sich vorerst auf Impfstoffe, die viele Menschen bislang privat kaufen. Das geplante Angebot soll später überprüft und gegebenenfalls erweitert werden.

Nach dem Gesetzesentwurf ist eine erste Evaluierung spätestens Ende 2028 vorgesehen.

Für Kinder und Schwangere gelten besondere Regeln

Auch beim Alter gibt es eine klare Einschränkung. In Apotheken sollen ausschließlich Personen ab dem vollendeten 14. Lebensjahr geimpft werden dürfen.

Für jüngere Kinder bleibt der Weg zum Arzt oder zu einer anderen zugelassenen Impfstelle erforderlich.

Ein Beispiel: Ein 13-Jähriger möchte seine FSME-Impfung auffrischen lassen. Obwohl die Impfung bereits für Kleinkinder empfohlen wird, dürfte sie ihm nach dem geplanten Modell nicht in einer Apotheke verabreicht werden.

Auch Schwangere sollen vom neuen Angebot ausgeschlossen sein. Dasselbe gilt bei Verdacht auf eine akute Erkrankung sowie bei einem individuell erhöhten Impfrisiko.

Das bedeutet allerdings nicht, dass diese Personen grundsätzlich nicht geimpft werden dürfen. Eine medizinisch empfohlene Impfung kann weiterhin im dafür geeigneten ärztlichen Umfeld erfolgen.

Wird das Impfen dadurch auch billiger?

Hier liegt eine der wichtigsten offenen Fragen für Verbraucher.

Der Gesetzesentwurf regelt vor allem, wer künftig impfen darf und welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen. Ein einheitlicher Preis für die Durchführung einer Impfung ist bislang nicht festgelegt.

Gerade bei FSME müssen Patienten heute häufig sowohl den Impfstoff als auch die Verabreichung bezahlen. Je nach Krankenversicherung und Impfaktion sind Zuschüsse möglich.

Ob Impfungen in Apotheken künftig günstiger, gleich teuer oder sogar teurer als beim Arzt werden, lässt sich derzeit nicht seriös beantworten.

Dafür müsste zunächst feststehen, welches Honorar die Apotheke verlangt und ob die Krankenversicherung einen Teil davon übernimmt.

Ein kürzerer Weg bedeutet somit nicht automatisch eine finanzielle Ersparnis.

190 FSME-Fälle in nur neun Monaten

Warum die Bundesregierung gerade bei der Zeckenimpfung ansetzt, zeigen aktuelle Gesundheitsdaten.

Laut der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) wurden zwischen Jänner und September 2026 bereits 190 FSME-Erkrankungen gemeldet. Im Vergleichszeitraum 2025 waren es 130.

Auch Keuchhusten bleibt ein relevantes Gesundheitsthema. Zwischen Jänner und September 2026 registrierte die AGES insgesamt 1.101 Pertussis-Fälle.

Die Zahlen verdeutlichen, weshalb Schutzimpfungen eine wichtige Rolle in der Gesundheitsvorsorge spielen.

Allerdings schützt die FSME-Impfung ausschließlich vor der entsprechenden Viruserkrankung. Gegen Borreliose, die ebenfalls durch Zecken übertragen werden kann, bietet sie keinen Schutz.

Darf künftig jeder Apotheker zur Spritze greifen?

Nein. Die neuen Befugnisse sollen ausdrücklich an zusätzliche Qualifikationen gebunden sein.

Apotheker müssen eine spezielle Impfausbildung samt Prüfung absolvieren. Vorgesehen sind unter anderem Schulungen zur richtigen Verabreichung, zu möglichen Gegenanzeigen, Hygiene und zum Umgang mit medizinischen Notfällen.

Die Qualifikation soll spätestens alle vier Jahre aufgefrischt werden.

Zudem muss die Impfung in einem räumlich abgetrennten Bereich durchgeführt werden. Damit sollen Hygiene und Privatsphäre sichergestellt sein.

Jede Impfung muss dokumentiert und im elektronischen Impfpass erfasst werden. Eine öffentliche Liste soll darüber informieren, welche Apotheker zur Durchführung berechtigt sind.

Nach Angaben der Österreichischen Apothekerkammer haben bereits mehr als 3.000 Apotheker eine entsprechende Ausbildung absolviert. Ob sie nach Inkrafttreten der endgültigen Regelungen alle sofort impfen dürfen, hängt jedoch von den formalen Voraussetzungen ab.

Ärzte und Apotheker sind sich uneinig

Während die Apothekerkammer die Entscheidung begrüßt, gibt es aus der Ärzteschaft deutliche Kritik.

Ärztekammerpräsident Johannes Steinhart bezweifelt, dass zusätzliche Impfstellen allein ausreichen, um die Impfquoten nachhaltig zu erhöhen.

Aus Sicht der Ärztekammer wären ein besseres Erinnerungssystem für Auffrischungsimpfungen und eine verlässliche Versorgung mit Impfstoffen wichtiger.

Die Apothekerkammer argumentiert dagegen, dass zusätzliche, wohnortnahe Angebote den Zugang erleichtern und besonders berufstätige Menschen erreichen könnten.

Gesundheitsministerin Korinna Schumann betont, dass Apotheker Ärzte nicht ersetzen sollen. Vielmehr gehe es darum, eine zusätzliche Möglichkeit zu schaffen.

Rechnungshof sieht bereits jetzt ein Problem

Eine weitere interessante Frage betrifft die Wirkung der neuen Maßnahme.

Der österreichische Rechnungshof kritisierte erst am 9. Oktober erhebliche Datenlücken beim bestehenden öffentlichen Impfprogramm.

Bei den kostenlosen Influenza-Impfungen lasse sich mangels ausreichend aussagekräftiger Daten bislang nicht nachvollziehen, ob das angestrebte Ziel einer höheren Impfbereitschaft und Durchimpfungsrate tatsächlich erreicht wurde.

Das wirft auch beim geplanten Impfen in Apotheken eine wichtige Frage auf: Wie soll später festgestellt werden, ob durch die zusätzlichen Impfstellen tatsächlich mehr Menschen geschützt sind?

Denn mehr verabreichte Impfungen in Apotheken bedeuten nicht automatisch, dass insgesamt mehr Menschen geimpft werden. Ein Teil könnte lediglich vom Arzt in die Apotheke wechseln.

Entscheidend wäre deshalb, ob bisher ungeimpfte Menschen erreicht und Impflücken geschlossen werden.

Wann können die ersten Apotheken impfen?

Die Bundesregierung strebt einen Start rechtzeitig zur Zeckensaison im Frühjahr 2027 an.

Ein verbindlicher Termin steht jedoch noch nicht fest. Der Gesetzesentwurf befindet sich bis 11. November 2026 in Begutachtung und muss anschließend die weiteren gesetzgeberischen Schritte durchlaufen.

Danach müssen Apotheken die personellen, räumlichen und technischen Voraussetzungen erfüllen.

Wer seine FSME-Impfung oder eine andere Auffrischung bereits jetzt benötigt, sollte deshalb nicht auf die neue Regel warten. Bestehende ärztliche und öffentliche Impfangebote stehen weiterhin zur Verfügung.

Die geplante Neuerung könnte den Alltag vieler Menschen tatsächlich erleichtern. Ob daraus auch ein günstigeres und wirksameres Impfangebot wird, hängt allerdings von Fragen ab, die bislang noch nicht beantwortet sind.