Ab 2027 kann ein einziges Datum dein Nettogehalt verändern

Zwei Menschen verdienen exakt gleich viel, doch ab Jänner 2027 werden ihnen unterschiedlich hohe Beiträge abgezogen. Eine bereits beschlossene Gesetzesänderung macht das möglich. Rund 1,1 Millionen Beschäftigte sind betroffen, darunter besonders viele Frauen.

Wer in Österreich arbeitet, muss ab 1. Jänner 2027 mit Änderungen bei der Arbeitslosenversicherung rechnen. Die Bundesregierung schafft die bisherigen Beitragsbegünstigungen für Menschen mit niedrigem Einkommen schrittweise ab. Besonders überraschend: Künftig kann es einen finanziellen Unterschied machen, ob jemand bereits 2026 bei seinem Arbeitgeber beschäftigt war oder erst 2027 eine neue Stelle antritt. Selbst bei identischem Bruttogehalt können die Abzüge unterschiedlich ausfallen.

Gleiches Gehalt, aber unterschiedliche Abzüge

Ein Beispiel zeigt, was sich verändert: Zwei Angestellte verdienen jeweils 2.000 Euro brutto monatlich. Einer arbeitet bereits seit 2025 im Unternehmen, der andere beginnt dort erst im Jänner 2027.

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Obwohl beide dasselbe Gehalt beziehen, werden unterschiedlich hohe Beiträge zur Arbeitslosenversicherung fällig.

Beim langjährigen Mitarbeiter beträgt der Arbeitnehmerbeitrag ab 2027 monatlich 10 Euro. Der neue Kollege muss dagegen 20 Euro bezahlen.

Das bedeutet: Der Neueinsteiger zahlt bei gleichem Bruttogehalt doppelt so viel für die Arbeitslosenversicherung. Auf zwölf laufende Monatsgehälter gerechnet beträgt der Unterschied 120 Euro. Bei Sonderzahlungen können weitere Unterschiede entstehen.

Dabei handelt es sich allerdings um den einzelnen Sozialversicherungsbeitrag. Der endgültige Nettoeffekt kann aufgrund der Lohnsteuer und weiterer Abzüge etwas anders ausfallen.

Warum plötzlich das Eintrittsdatum entscheidet

Hinter der Änderung steckt das Budgetbegleitgesetz 2027–2028, das bereits im Sommer 2026 beschlossen wurde.

Bisher galt für Arbeitnehmer mit niedrigen Einkommen eine besondere Ermäßigung. Wer 2026 monatlich höchstens 2.225 Euro brutto verdient, muss beispielsweise keinen eigenen Beitrag zur Arbeitslosenversicherung leisten.

Bei höheren Einkommen steigt der Arbeitnehmeranteil stufenweise auf ein, zwei und schließlich 2,95 Prozent.

Diese Begünstigung wird nun schrittweise zurückgenommen. Um bestehende Beschäftigte nicht sofort mit dem vollen Beitrag zu belasten, hat die Regierung mehrjährige Übergangsregelungen vorgesehen.

Entscheidend ist, ob das Dienstverhältnis am 31. Dezember 2026 bereits aufrecht war. Wer erst ab Jänner 2027 ein neues Arbeitsverhältnis beginnt, fällt grundsätzlich unter eine weniger günstige Übergangsregelung.

Was bei 2.400 oder 2.600 Euro passiert

Der Unterschied beschränkt sich nicht auf Menschen mit 2.000 Euro Monatsgehalt.

Bei 2.400 Euro brutto werden Beschäftigten mit einem bestehenden Arbeitsverhältnis 2027 voraussichtlich 36 Euro Arbeitslosenversicherungsbeitrag abgezogen. Bei einem Neueintritt sind es 48 Euro.

Noch deutlicher fällt der Unterschied bei 2.600 Euro aus: Im bestehenden Dienstverhältnis beträgt der Beitrag 65 Euro, bei einem Neueintritt hingegen 76,70 Euro.

Die derzeit von der Österreichischen Gesundheitskasse veröffentlichten Einkommensgrenzen für 2027 sehen folgende Staffelung vor:

Für bestehende Dienstverhältnisse gelten bis 2.327 Euro brutto 0,5 Prozent, bis 2.539 Euro 1,5 Prozent und bis 2.751 Euro 2,5 Prozent. Darüber wird der reguläre Satz von 2,95 Prozent fällig.

Bei neuen Dienstverhältnissen gelten bis 2.327 Euro hingegen ein Prozent, bis 2.539 Euro zwei Prozent und darüber bereits 2,95 Prozent.

Die Grenzbeträge stehen noch unter dem Vorbehalt der offiziellen Kundmachung.

Überraschung: Manche zahlen 2027 sogar weniger

Nicht jeder Beschäftigte wird durch die Reform sofort stärker belastet. Das liegt daran, dass gleichzeitig die Einkommensgrenzen angehoben werden.

Ein Beispiel: Wer 2026 monatlich 2.500 Euro brutto verdient, zahlt derzeit zwei Prozent beziehungsweise 50 Euro Arbeitslosenversicherungsbeitrag.

Bleibt das Gehalt 2027 unverändert und das bestehende Dienstverhältnis aufrecht, beträgt der Beitrag nach den veröffentlichten Werten nur noch 1,5 Prozent.

Das wären 37,50 statt 50 Euro monatlich.

Der reine Arbeitslosenversicherungsabzug würde also zunächst um 12,50 Euro sinken. Für einen Neueinsteiger mit demselben Gehalt wären hingegen weiterhin 50 Euro fällig.

Das zeigt, wie unterschiedlich sich die neuen Regeln auswirken können. Die pauschale Behauptung, ab Jänner 2027 würden alle Betroffenen automatisch weniger netto erhalten, wäre deshalb falsch.

Langfristig läuft die Begünstigung jedoch aus.

Ein Euro mehr Gehalt kann einen überraschenden Effekt haben

Eine weitere Besonderheit steckt in den Beitragsgrenzen selbst.

Die Prozentwerte gelten nicht nur für den Einkommensanteil oberhalb einer Grenze, sondern für die gesamte maßgebliche monatliche Beitragsgrundlage.

Ein Beschäftigter mit einem bestehenden Dienstverhältnis und 2.327 Euro brutto würde 2027 einen Arbeitslosenversicherungsbeitrag von rund 11,64 Euro bezahlen.

Steigt die Beitragsgrundlage auf 2.328 Euro, greift bereits die nächste Stufe. Dadurch erhöht sich der Beitrag auf 34,92 Euro.

Wegen eines einzigen Euro mehr Brutto steigt dieser Abzug rechnerisch um 23,28 Euro.

Bei einem Neueinsteiger beträgt der entsprechende Sprung sogar 23,29 Euro.

Das bedeutet nicht automatisch einen gleich hohen Verlust beim gesamten Nettogehalt. Steuerliche Auswirkungen können den Effekt verändern. Dennoch zeigt das Beispiel eine ungewöhnliche Besonderheit des österreichischen Beitragssystems.

Besonders viele Frauen betroffen

Wie groß die gesellschaftliche Dimension ist, zeigen die Berechnungen der Bundesregierung.

Nach den finanziellen Erläuterungen zur Gesetzesänderung betrifft der Abbau der Beitragsbegünstigungen rund 1,1 Millionen Beschäftigte. Etwa 70 Prozent davon sind Frauen.

Ein möglicher Hintergrund liegt in der ungleichen Verteilung von Teilzeitbeschäftigung.

Laut Statistik Austria arbeiteten 2025 rund 75,3 Prozent der aktiv erwerbstätigen Mütter zwischen 25 und 49 Jahren mit Kindern unter 15 Jahren in Teilzeit. Bei Vätern derselben Altersgruppe waren es lediglich 8,5 Prozent.

Teilzeitbeschäftigung geht häufig mit niedrigeren Monatseinkommen einher. Deshalb befinden sich viele Frauen in jenen Einkommensbereichen, für die bislang reduzierte Arbeitslosenversicherungsbeiträge vorgesehen waren.

Die Reform trifft damit nicht ausschließlich Beschäftigte in klassischen Niedriglohnberufen. Auch Eltern, die aufgrund ihrer Betreuungspflichten weniger Stunden arbeiten, können betroffen sein.

Vorsicht beim Jobwechsel und nach der Karenz

Wer 2027 den Arbeitsplatz wechselt, sollte sich die neue Beitragsregelung genauer ansehen.

Ein neues Dienstverhältnis fällt grundsätzlich unter die ungünstigere Übergangsstaffel. Das kann auch passieren, wenn jemand nach einer Kündigung wieder beim bisherigen Arbeitgeber eintritt.

Allerdings bedeutet das nicht, dass sich ein Jobwechsel finanziell automatisch nicht mehr lohnt. Ein höheres Bruttogehalt kann zusätzliche Sozialversicherungsbeiträge deutlich überkompensieren.

Anders verhält es sich bei einer Rückkehr aus der Elternkarenz.

Wurde das ursprüngliche Dienstverhältnis arbeitsrechtlich nicht beendet, bleibt es grundsätzlich aufrecht. Die betroffene Person fällt damit weiterhin unter die günstigere Übergangsregelung.

Auch bei einer Rückkehr nach dem Mutterschutz sowie nach Präsenz- oder Zivildienst kann das bisherige Eintrittsdatum maßgeblich bleiben.

Eine weitere Besonderheit betrifft Lehrlinge: Wird jemand nach dem Lehrabschluss in ein reguläres Arbeiter- oder Angestelltenverhältnis übernommen, kann das als neues Dienstverhältnis gelten, selbst wenn der Arbeitgeber derselbe bleibt.

Bis 2032 sollen die Ermäßigungen verschwinden

Die neuen Beiträge werden nicht auf einen Schlag auf den regulären Satz angehoben.

Für bereits bestehende Dienstverhältnisse steigt der Beitrag in der untersten Einkommensstufe schrittweise: 2027 auf 0,5 Prozent, 2028 auf ein Prozent und danach jährlich um weitere 0,5 Prozentpunkte.

Ab 2032 gilt auch in dieser Stufe der reguläre Arbeitnehmeranteil von 2,95 Prozent.

Für Neueinsteiger läuft die Übergangsfrist deutlich schneller. In der untersten Einkommensgruppe sind 2027 zunächst ein Prozent und 2028 zwei Prozent vorgesehen. Ab 2029 gilt grundsätzlich der volle Satz.

In den mittleren Einkommensstufen fällt die Begünstigung noch früher weg.

Diese Prozentsätze gelten jeweils nur, solange das monatliche Einkommen innerhalb der entsprechenden Grenzen liegt.

Das sollten Arbeitnehmer jetzt kontrollieren

Die Änderungen werden ab 2027 automatisch über die Lohnverrechnung berücksichtigt. Arbeitnehmer müssen dafür grundsätzlich keinen Antrag stellen.

Trotzdem lohnt es sich, die erste Gehaltsabrechnung im Jänner genau anzusehen.

Besonders wichtig sind das hinterlegte Eintrittsdatum, die Höhe der monatlichen Beitragsgrundlage und der ausgewiesene Arbeitnehmerbeitrag zur Arbeitslosenversicherung.

Wer nach einer Karenz zurückkehrt oder innerhalb desselben Unternehmens einen neuen Vertrag erhält, sollte überprüfen, ob tatsächlich ein neues Dienstverhältnis entstanden ist.

Die entscheidende Veränderung ab 2027 liegt damit nicht allein in höheren Beiträgen. Erstmals wird für zahlreiche Beschäftigte auch der Zeitpunkt des Jobbeginns ausschlaggebend dafür, wie viel von ihrem Bruttogehalt für die Arbeitslosenversicherung abgezogen wird.