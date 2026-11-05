Weniger Geld im Dezember: Diese neue Gebühr trifft viele Pensionisten

Für rund 1,5 Millionen Pensionisten in Österreich wird der Dezember eine unangenehme Überraschung bringen. Erstmals wird ihnen eine zusätzliche Gebühr abgezogen. Doch längst nicht alle müssen bezahlen. Und manche können sich das Geld sogar zurückholen.

In Österreich wird am 15. November 2026 das neue e-card-Serviceentgelt für 2027 fällig. Die Gebühr beträgt 26,85 Euro und betrifft zahlreiche Arbeitnehmer, aber erstmals auch viele Pensionisten. Bei ihnen wird der Betrag automatisch von der November-Pension abgezogen, die am 1. Dezember auf dem Konto einlangt. Allerdings gibt es Ausnahmen, die viele Versicherte möglicherweise nicht kennen.

Besonders interessant: Wer mehrere Jobs hat oder neben der Pension weiterarbeitet, könnte die Gebühr sogar doppelt bezahlen. In solchen Fällen ist eine Rückerstattung möglich.

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Rund 1,5 Millionen Pensionisten erstmals betroffen

Bislang waren Pensionisten grundsätzlich von der jährlichen e-card-Gebühr ausgenommen. Mit dem Budgetbegleitgesetz 2025 wurde diese Befreiung jedoch abgeschafft. Ab dem Beitragsjahr 2027 müssen deshalb auch viele Menschen im Ruhestand bezahlen.

Nach Angaben des Pensionistenverbandes Österreich, der sich auf Zahlen des Dachverbandes der Sozialversicherung beruft, sind rund 1,5 Millionen Pensionisten betroffen.

Die Einhebung erfolgt automatisch. Niemand muss dafür eine Rechnung bezahlen oder eine Überweisung durchführen.

Das bedeutet allerdings auch, dass sich viele Betroffene erst bei der Kontrolle ihrer Pensionsabrechnung über den Abzug wundern könnten.

Wichtig ist der Zeitpunkt: Obwohl die Gebühr gesetzlich am 15. November fällig wird, erscheint sie bei Pensionisten grundsätzlich erst bei der Auszahlung der November-Pension am 1. Dezember 2026.

Es handelt sich um eine einmalige Jahresgebühr. Die Pension wird also nicht jeden Monat um 26,85 Euro gekürzt. Auch die 14. Pension, die bereits Ende Oktober ausbezahlt wurde, ist davon nicht betroffen.

Die e-card wird deutlich teurer

Das Serviceentgelt wurde innerhalb weniger Jahre erheblich erhöht. Für das Beitragsjahr 2025 betrug die Gebühr noch 13,80 Euro. Für 2026 wurden bereits 25 Euro verlangt.

Nun steigt der Betrag auf 26,85 Euro für 2027. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einer weiteren Erhöhung um 1,85 Euro beziehungsweise 7,4 Prozent.

Für Pensionisten ist die Situation besonders: Sie waren bisher allgemein ausgenommen und müssen deshalb nicht nur die jüngste Erhöhung tragen, sondern erstmals die vollständige Jahresgebühr bezahlen.

Bei einem Ehepaar, bei dem beide Partner eine eigene gesetzliche Pension beziehen und keine Befreiung haben, können dadurch insgesamt 53,70 Euro anfallen.

Die Gebühr wird übrigens nicht für die Ausstellung einer neuen Plastikkarte eingehoben. Die e-card bleibt grundsätzlich mehrere Jahre gültig. Das Serviceentgelt wird jährlich für das Krankenversicherungssystem verrechnet, unabhängig davon, ob eine neue Karte ausgegeben wird.

Wer muss die 26,85 Euro nicht bezahlen?

Trotz der Neuregelung bleiben mehrere Personengruppen von der e-card-Gebühr befreit.

Dazu gehören beispielsweise mitversicherte Kinder und Ehepartner sowie Menschen, die aufgrund besonderer sozialer Schutzbedürftigkeit keine Rezeptgebühren bezahlen müssen.

Auch geringfügig Beschäftigte sind grundsätzlich ausgenommen, sofern nicht durch mehrere Beschäftigungen eine andere Versicherungssituation entsteht. Weitere Ausnahmen bestehen unter anderem für Präsenz- und Zivildiener und bestimmte Arbeitnehmer ohne laufenden Entgeltbezug am Stichtag, etwa während einer Karenz.

Besonders wichtig für Pensionisten mit niedrigem Einkommen: Wer eine Ausgleichszulage bezieht und deshalb von der Rezeptgebühr befreit ist, muss grundsätzlich auch das e-card-Serviceentgelt nicht bezahlen.

Eine solche Befreiung kann auch für andere Menschen mit geringem Einkommen bestehen. Ob sie tatsächlich zusteht, hängt jedoch von den gesetzlichen Voraussetzungen und der persönlichen Einkommenssituation ab.

Diese Einkommensgrenzen können entscheidend sein

Wer nur eine kleine Pension oder ein niedriges Einkommen hat, sollte prüfen, ob eine Befreiung von der Rezeptgebühr möglich ist.

Für 2026 gelten bei der Österreichischen Gesundheitskasse folgende monatliche Nettoeinkommensgrenzen:

Für alleinstehende Personen liegt der allgemeine Richtsatz bei 1.308,39 Euro, für Ehepaare beziehungsweise entsprechende Partnerschaften bei insgesamt 2.064,12 Euro.

Besteht aufgrund einer Krankheit oder eines Gebrechens ein nachgewiesener erhöhter Medikamentenbedarf, gelten höhere Grenzen. Diese betragen 1.504,65 Euro für Alleinstehende und 2.373,74 Euro für Paare.

Für unterhaltsberechtigte Kinder können sich die Grenzen unter bestimmten Voraussetzungen zusätzlich erhöhen.

Allerdings bedeutet ein Einkommen unter der jeweiligen Grenze nicht in jedem Fall eine automatische Befreiung. Die Krankenversicherung berücksichtigt unter anderem die Haushaltszusammensetzung und weitere Einkünfte.

Wer die Voraussetzungen erfüllt, kann bei seinem Krankenversicherungsträger einen Antrag auf Rezeptgebührenbefreiung stellen.

Ein wichtiger Vorteil: Ein solcher Antrag gilt zugleich als Antrag auf Befreiung vom e-card-Serviceentgelt. Dasselbe funktioniert auch umgekehrt.

Vorsicht: Viele verwechseln zwei unterschiedliche Befreiungen

Hier lauert eine besonders häufige Verwechslung.

In Österreich gibt es einerseits die Rezeptgebührenbefreiung wegen sozialer Schutzbedürftigkeit und andererseits die sogenannte Rezeptgebührenobergrenze.

Letztere schützt Menschen, die im Laufe eines Jahres besonders hohe Ausgaben für rezeptpflichtige Medikamente haben. Nach Erreichen der gesetzlichen Grenze müssen sie für den Rest des Jahres grundsätzlich keine weiteren Rezeptgebühren bezahlen.

Das bedeutet aber nicht automatisch, dass sie auch von der e-card-Gebühr befreit sind.

Ein Beispiel: Ein Pensionist hat eine ausreichend hohe Pension, benötigt jedoch viele Medikamente. Deshalb erreicht er im Laufe des Jahres seine persönliche Rezeptgebührenobergrenze.

Er muss anschließend möglicherweise keine weiteren Rezeptgebühren bezahlen. Das jährliche e-card-Serviceentgelt von 26,85 Euro kann trotzdem anfallen.

Entscheidend ist also, aus welchem Grund die Rezeptgebührenbefreiung besteht.

Wer zweimal zahlt, kann sich Geld zurückholen

Eine weitere Besonderheit betrifft Menschen mit mehreren Beschäftigungen.

Wer beispielsweise zwei vollversicherte Jobs hat, kann erleben, dass beide Arbeitgeber im November jeweils 26,85 Euro einbehalten.

Insgesamt wären das 53,70 Euro, obwohl grundsätzlich nur ein jährliches Serviceentgelt geschuldet wird.

Die zu viel bezahlten 26,85 Euro können zurückgefordert werden.

Ähnlich kann es Pensionisten ergehen, die neben ihrer Pension einer vollversicherten Beschäftigung nachgehen. Hier können sowohl der Arbeitgeber als auch der Pensionsversicherungsträger den Betrag einheben.

Selbst wenn dem Arbeitgeber bekannt ist, dass sein Mitarbeiter bereits eine Pension bezieht, muss er nach den geltenden Vorgaben grundsätzlich zunächst das Serviceentgelt einbehalten.

Eine doppelte Zahlung soll jedoch nicht endgültig bestehen bleiben.

Anders sieht es aus, wenn zwei Ehepartner jeweils selbst versichert sind. In diesem Fall müssen beide grundsätzlich ihre eigene Jahresgebühr bezahlen, sofern keine Befreiung greift.

So funktioniert die Rückerstattung

Wer vermutet, die e-card-Gebühr zu Unrecht oder mehrfach bezahlt zu haben, sollte zuerst die entsprechenden Abrechnungen überprüfen.

Bei Arbeitnehmern ist der Betrag normalerweise auf dem November-Lohnzettel ersichtlich. Pensionisten sollten ihre Abrechnung für die November-Pension kontrollieren.

Für eine Rückerstattung reichen bei der ÖGK grundsätzlich ein formloser Antrag und die entsprechenden Nachweise aus.

Betroffene sollten die betreffenden Lohn- beziehungsweise Pensionsabrechnungen beilegen. Sinnvoll sind außerdem die Angabe der Sozialversicherungsnummer und der Bankverbindung, damit die Rückzahlung zugeordnet und durchgeführt werden kann.

Der Antrag ist an den zuständigen Krankenversicherungsträger zu richten. Die Österreichische Gesundheitskasse stellt dafür auch eine eigene Rückerstattungsmöglichkeit zur Verfügung.

Wichtig: Wer das Serviceentgelt mehrfach bezahlt hat, sollte nicht darauf vertrauen, dass der überschüssige Betrag automatisch zurücküberwiesen wird. Die gesetzliche Rückerstattung erfolgt auf Antrag.

Dasselbe gilt, wenn die Gebühr trotz bestehender sozialer Befreiung eingehoben wurde.

Auch bei Arbeitslosigkeit und Krankenstand gelten besondere Regeln

Nicht nur Arbeitnehmer und Pensionisten können betroffen sein.

Das Gesetz sieht ausdrücklich vor, dass auch das Arbeitsmarktservice bei bestimmten krankenversicherten Leistungsbeziehern das jährliche Serviceentgelt einhebt. Entscheidend ist die konkrete Versicherungssituation am gesetzlichen Stichtag.

Bei Menschen im Krankenstand kommt es unter anderem darauf an, ob der Arbeitgeber weiterhin mindestens die Hälfte des Entgelts bezahlt.

Wird weniger als die Hälfte des Entgelts fortgezahlt, ist vom Arbeitgeber nach den aktuellen ÖGK-Vorgaben kein Serviceentgelt einzuheben. Je nach Versicherungsstatus kann jedoch eine andere zuständige Stelle relevant sein.

Diese Sonderfälle zeigen, weshalb nicht allein die Frage entscheidend ist, ob jemand arbeitet oder gerade eine Pension bezieht.

Was bedeutet das für Pensionisten mit Familie am Balkan?

Auch bei einem Wohnsitz im Ausland können sozialversicherungsrechtliche Besonderheiten entstehen.

Wer beispielsweise eine österreichische Pension erhält, aber dauerhaft in Serbien, Bosnien und Herzegowina oder Kroatien lebt, sollte nicht automatisch davon ausgehen, dass dieselben Regeln wie bei einem Wohnsitz in Österreich gelten.

Ob ein e-card-Serviceentgelt anfällt, hängt unter anderem von der konkreten österreichischen Krankenversicherung und den anwendbaren internationalen Sozialversicherungsregelungen ab.

Ein weiteres Detail ist für Reisen interessant: Auf der Rückseite der österreichischen e-card befindet sich die Europäische Krankenversicherungskarte. Diese kann auch bei notwendigen medizinischen Behandlungen während vorübergehender Aufenthalte in Bosnien und Herzegowina, Serbien, Montenegro und Nordmazedonien verwendet werden.

Allerdings muss dort vor einer Behandlung beim zuständigen Sozialversicherungsträger in der Regel ein örtlicher Behandlungsschein ausgestellt werden. Für Reisen in die Türkei gelten andere Nachweisregeln.

Die neue Jahresgebühr verändert diese bestehenden Auslandsregelungen nicht automatisch.

Warum die neue Gebühr für Diskussionen sorgt

Der Pensionistenverband Österreich lehnt die zusätzliche Belastung ab. Präsidentin Birgit Gerstorfer kritisierte, dass Menschen nach einem langen Arbeitsleben erneut zur Kasse gebeten werden.

Gleichzeitig warnte der Verband vor irreführenden Behauptungen, wonach Pensionisten künftig jeden Monat fast 27 Euro weniger erhalten würden.

Tatsächlich entspricht die einmalige Jahresgebühr rechnerisch rund 2,24 Euro pro Monat. Dennoch kann gerade die tatsächliche Abbuchung Anfang Dezember für Menschen mit niedriger Pension unangenehm sein.

Die zusätzlichen Einnahmen aus dem e-card-Serviceentgelt fließen nach Angaben der Sozialversicherung in Leistungen der Krankenversicherung.

Für die Betroffenen bleibt vor allem eine Frage entscheidend: Müssen sie überhaupt bezahlen?

Wer eine niedrige Pension erhält, sozial von der Rezeptgebühr befreit ist oder mehrere Versicherungsverhältnisse hat, sollte seine Abrechnung deshalb besonders genau kontrollieren. Denn während viele Versicherte die 26,85 Euro bezahlen müssen, können andere vollständig befreit sein oder bereits abgezogenes Geld zurückfordern.