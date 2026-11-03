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Belegpflicht

Digitaler Kassazettel in Österreich: So funktioniert die neue Regel

Digitaler Kassazettel in Österreich: So funktioniert die neue Regel
(Symbolbild FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Der Bon landet jetzt im Postfach statt in der Geldbörse. Kontrollen der Finanzpolizei zeigen, woran es im Alltag weiterhin hapert.

Seit gut einem Monat gelten in Österreich erleichterte Regeln für digitale Kassazettel. Den Beleg gibt es nun wahlweise per E-Mail, über eine App oder direkt am Gerät, was Papier sparen und die Betriebe entlasten soll. Das Finanzministerium rät dazu, Belege grundsätzlich mitzunehmen, damit Steuerbetrug schwerer wird.

Belege lassen sich seit der Neuregelung unkomplizierter digital zur Verfügung stellen. Zulässig ist auch, den elektronischen Beleg auf einem Gerät anzuzeigen und so für Kundinnen und Kunden abrufbar zu machen.

Wer weiterhin einen Kassazettel aus Papier will, kann diesen verlangen. Unverändert bleibt die Belegerteilungspflicht der Unternehmen. Das Finanzministerium verweist auf die enorme Menge an Papier: Laut Schätzungen werden in Österreich täglich rund 1.500 Kilometer Rechnungsbelege ausgedruckt.

Infokampagne

Das Finanzministerium begleitet die Neuerung mit der Kampagne „Rechnung mitnehmen, rechnet sich“. Kundinnen und Kunden werden dazu aufgerufen, ihren Beleg grundsätzlich mitzunehmen – egal, ob digital oder auf Papier. Damit soll verhindert werden, dass Umsätze an der Registrierkasse vorbeilaufen.

Kontrollen im Oktober

Das Amt für Betrugsbekämpfung legte im Oktober einen Schwerpunkt auf die korrekte Belegerteilung. Zwischen Mitte und Ende des Monats kontrollierte die Finanzpolizei österreichweit 707 Betriebe und 1.600 Personen.

Digitale Belege werden bislang noch wenig genutzt, nennenswerte Auffälligkeiten gab es in diesem Bereich daher nicht. Dokumentiert wurden 260 Verstöße gegen die Registrierkassenpflicht sowie 113 Verstöße bei der Ausstellung von Rechnungen.

In 85 Fällen wurde gar kein Beleg ausgestellt, in sieben weiteren nur auf ausdrückliche Nachfrage.

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