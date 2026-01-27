Sozialwirtschaft: 100.000 Beschäftigte bekommen mehr Gehalt trotz Sparkurs

Trotz massiver Budgetkürzungen haben die Sozialpartner einen Kompromiss gefunden: Der neue Kollektivvertrag sichert Arbeitsplätze und Versorgungsangebote für mehr als 100.000 Beschäftigte.

In einer finanziell äußerst angespannten Phase haben die Sozialpartner einen tragfähigen Kompromiss gefunden, der sowohl den Interessen der Beschäftigten als auch der Stabilität sozialer Einrichtungen gerecht wird. Der neue Kollektivvertrag bewegt sich innerhalb der engen finanziellen Grenzen, die durch die Budgetvorgaben der öffentlichen Hand gesetzt wurden. Trotz fehlender Valorisierungen und bereits beschlossener Einsparungen konnte ein Gehaltspaket vereinbart werden, das über einen Zeitraum von zwei Jahren eine Steigerung von etwa 5 Prozent vorsieht.

Die Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ) zeigt sich mit dem Verhandlungsergebnis zufrieden. Die Einigung schafft Planungssicherheit für mehr als 100.000 Mitarbeiter und gewährleistet die Betreuung jener Menschen, die auf soziale Dienstleistungen angewiesen sind. „Dieser Abschluss war nur möglich, weil alle Beteiligten die außergewöhnlich schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen anerkannt und Verantwortung übernommen haben“, betont SWÖ-Chefverhandlerin Yvonne Hochsteiner. „Wir sind erleichtert, dass in Zeiten massiver Budgetkürzungen eine Lösung gefunden wurde, die Arbeitsplätze und Versorgungsangebote langfristig absichern kann.“

Gehaltsanpassungen 2026/27

Die Gehaltsanpassungen werden ab April 2026 wirksam. Zu diesem Zeitpunkt steigen die KV-Mindestgehälter, ALT-Tabellen, Zulagen und Lehrlingsentschädigungen um 2,60 Prozent. Bei den IST-Gehältern beträgt die Erhöhung 2,40 Prozent. Mit Beginn des Jahres 2027 erfolgt eine weitere Anhebung der kollektivvertraglichen Gehälter um fixe 2,3 Prozent. Zusätzlich wurde ein Inflationskorridor zwischen 2,3 und 2,7 Prozent festgelegt, innerhalb dessen die Teuerung zur Hälfte ausgeglichen wird.

Ein wesentlicher Teil des Abkommens umfasst umfangreiche materiellrechtliche Verbesserungen, die bereits ab 2026 gelten und den Berufsalltag vieler Beschäftigter spürbar erleichtern werden. Dazu gehören unter anderem ein Anspruch auf Erhöhung des Wochenstundenausmaßes für Teilzeitkräfte, erweiterte Pflegefreistellungen für Eltern von Kindern mit Behinderung, transparentere und gerechtere Einstufungsregelungen für Fachkräfte in Ausbildung wie Kindergartenhelfer:innen (ab 01.09.2026) oder Behindertenfachkräfte in Ausbildung (01.07.2026), die Anrechnung von Präsenzdienst als Vordienstzeit sowie Bestimmungen zur Altersteilzeit.

Weitere Verbesserungen

Für das Jahr 2027 wurden weitere Verbesserungen im materiellrechtlichen Bereich vereinbart, insbesondere verbindliche Regelungen für geteilte Dienste: 2027 sinkt die Anzahl der zuschlagsfreien Teilzeitmehrarbeitsstunden von 8 auf 4, 2028 erfolgt eine weitere Reduzierung um 4 Stunden. Ab 1.1.2028 entfallen zuschlagsfreie Teilzeitmehrarbeitsstunden vollständig. Hinzu kommen ein Pflegezuschuss im befristeten Zusatz-KV sowie die Regelung, dass geteilte Dienste im nicht-mobilen Bereich nur mit Betriebsvereinbarung oder Einzelvereinbarung möglich sind.

„Die zentrale Branchenbesonderheit in diesem Jahr ist der massive finanzielle Druck“, so Fenninger: „Dass dennoch ein Abschluss gelungen ist, zeigt das hohe Verantwortungsbewusstsein, mit dem Arbeitnehmer:innen- und Arbeitgeber:innen hier aufeinander zugegangen sind.“ Erich Fenninger abschließend: „Der nun erzielte KV-Abschluss sichert den Fortbestand der Sozialorganisationen, sichert die Arbeitsplätze und gibt den Mitarbeitern Sicherheit.

Darüber hinaus bietet die Einigung den Fördergebern Klarheit und Planungssicherheit.“