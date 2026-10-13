Witwe verschenkt Millionen-Villa – mit einer Bedingung

Ein Anwesen im Wert von rund 1,6 Millionen Euro wird zum Geschenk für die Gemeinde: Loredana Spiga Venier überlässt Varenna ihr Haus – mit einer Zweckbindung für 90 Jahre.

Im historischen Zentrum von Varenna am Ostufer des Comer Sees hat Loredana Spiga Venier der Gemeinde ein besonderes Geschenk gemacht. Die Witwe überlässt ihr das Anwesen in der Contrada del Prato zum Andenken an ihren verstorbenen Ehemann Gianmarco Venier.

Der Wert der Immobilie wird laut italienischen Medien auf rund 1,6 Millionen Euro geschätzt. Zur Schenkung gehören außerdem die Möbel und Einrichtungsgegenstände im Haus.

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90 Jahre Zweckbindung

Die Schenkung ist an eine langfristige Vorgabe geknüpft: Die Gemeinde soll das Anwesen für soziale, kulturelle und touristische Aktivitäten nutzen und es der örtlichen Gemeinschaft zugänglich machen. Diese Zweckbindung soll für 90 Jahre rechtlich festgeschrieben werden.

Bürgermeister Mauro Manzoni bedankte sich für die Großzügigkeit der Spenderin. Nach Angaben der Gemeinde ist es das erste Mal, dass eine Privatperson ihr eine Immobilie dieser Bedeutung schenkt. Einen konkreten Veranstaltungsplan oder Eröffnungstermin nennen die bisherigen Berichte nicht.

Erinnerung an Gianmarco

„Ich möchte das Andenken an meinen Mann Gianmarco Venier ehren“, erklärte die Spenderin laut dem italienischen Lokalmedium „Leccoonline“. Ihr Mann sei Varenna seit seiner Kindheit verbunden gewesen. Sein Vater hatte die Immobilie bereits in den 1940er-Jahren gekauft.

Über die Jahrzehnte kamen dort Verwandte, Freunde und Bekannte zusammen. Besonders mit der Terrasse verbindet Loredana Spiga Venier Erinnerungen an die gemeinsame Zeit und den Blick auf den Ort, den See und die Berge.

Da es nach ihrer Aussage keine direkten Erben gibt, möchte sie das Haus der Gemeinschaft anvertrauen. Damit verbindet sie den Wunsch, die Erinnerung an ihren Mann zu bewahren und den Ort künftig auch anderen zugutekommen zu lassen.

Haus mit Seeblick

Das Wohnhaus erstreckt sich über zwei Ebenen. Zum Anwesen gehören ein Garten, ein separates Nebengebäude mit einem kleinen Turm und eine Panoramaterrasse mit Blick auf den Comer See.

Die langfristige Zweckbindung soll sicherstellen, dass die Gemeinde das Geschenk auch unter künftigen Verwaltungen für die vorgesehenen öffentlichen Aufgaben nutzt.