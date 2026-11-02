Rakija wie daheim? In Österreich ändert sich jetzt etwas beim Schnapsbrennen

Rakija gehört in vielen Familien zum Herbst wie das Einmachen von Paprika oder Sauerkraut. Doch wer in Österreich selbst Schnaps brennen will, darf nicht einfach Obst vergären, einen Kessel aufstellen und loslegen. Gerade jetzt ändert sich außerdem das elektronische Verfahren beim Zoll.

Am 4. November 2026 wird die bisherige Anwendung EKA („Elektronische Kartei Abfindung“) durch ELISA („Elektronisches Informationssystem Abfindung“) ersetzt. Über das neue System werden künftig die Schritte rund um die Herstellung von Alkohol unter Abfindung abgewickelt. ELISA ist über FinanzOnline erreichbar.

Für Menschen, die bereits elektronisch angemeldet haben, werden laut Finanzministerium persönliche Daten sowie vorhandene Angaben zu Brennrechten, steuerfreiem Hausbrand und Brenngeräten automatisch übernommen. Neu ist unter anderem, dass über ELISA auch Kauf und Verkauf von Brenngeräten angezeigt sowie Anträge auf Zulassung einfacher Brenngeräte elektronisch gestellt werden können.

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Am 4. November gibt es eine wichtige Unterbrechung

Die Umstellung hat zunächst eine ganz praktische Folge: Am 4. November steht wegen Installation und Datenmigration vorübergehend keine Anwendung für die Abfindungsanmeldung zur Verfügung. Nach Angaben des Finanzministeriums hat in dieser Zeit auch das Zollamt keinen Zugriff auf das System.

Wer also gerade in diesen Tagen einen Brennvorgang plant, sollte das berücksichtigen. Denn die Anmeldung ist kein Papierkram, den man irgendwann nach dem Brennen nachreichen kann: Die Herstellung unter Abfindung muss grundsätzlich vor Beginn angemeldet werden.

Das neue System ist keine neue Brennerlaubnis

Genau hier liegt die wichtigste Botschaft hinter der technischen Behördenmeldung. ELISA ändert das elektronische Verfahren, aber nicht die grundlegenden Voraussetzungen dafür, wer in Österreich Alkohol unter Abfindung herstellen darf.

Das Alkoholsteuergesetz verlangt dafür mehrere Dinge gleichzeitig: Es müssen sogenannte selbstgewonnene alkoholbildende Stoffe verarbeitet werden, der Alkohol muss auf einem zugelassenen einfachen Brenngerät hergestellt werden und der Vorgang muss dem Zollamt ordnungsgemäß gemeldet werden.

Ein Brennkessel im Keller allein schafft daher noch kein Recht zum Brennen. Auch die Tatsache, dass eine Familie seit Jahrzehnten Rakija herstellt oder das Verfahren aus Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Serbien oder einem anderen Herkunftsland kennt, ersetzt die österreichischen Vorgaben nicht.

Eigene Zwetschken ja, gekauftes Obst ist etwas anderes

Besonders wichtig ist der Begriff „selbstgewonnen“. Darunter fallen beispielsweise Früchte, die eine Person als Eigentümer, Pächter oder Nutznießer einer Liegenschaft selbst geerntet hat. Auch bestimmte selbst gesammelte wild wachsende Beeren und Wurzeln können unter die gesetzlichen Regeln fallen.

Das bedeutet im Alltag: Wer Zwetschken aus dem eigenen Garten erntet, befindet sich rechtlich in einer anderen Ausgangslage als jemand, der mehrere Kisten Obst am Markt kauft und daraus zu Hause Schnaps destillieren möchte. Gekauftes Obst macht einen nicht automatisch zum Abfindungsberechtigten.

Auch der Brennkessel muss passen

Neben dem Rohstoff spielt das Brenngerät eine zentrale Rolle. Für die Herstellung unter Abfindung ist ein vom Zollamt zugelassenes einfaches Brenngerät erforderlich. Die Brennblase darf grundsätzlich einen Rauminhalt von 150 Litern nicht überschreiten.

Seit April 2026 werden Anträge rund um solche einfachen Brenngeräte grundsätzlich elektronisch eingebracht. Mit ELISA wandern nun weitere Gerätefunktionen in ein gemeinsames System. Wer eine Destille kauft, übernimmt damit aber nicht automatisch ein persönliches Brennrecht.

„Mein Onkel hat einen Kessel“, darf ich dort meine Rakija machen?

Das ist wahrscheinlich einer der häufigsten Praxisfälle in Familien. Die kurze Antwort lautet: Nicht allein deshalb, weil irgendwo ein zugelassener Kessel steht. Entscheidend ist, wer als Abfindungsberechtigter auftritt, woher die verwendeten Rohstoffe stammen, welches Gerät eingesetzt wird und ob die Herstellung ordnungsgemäß angemeldet wurde.

Wer seine Maische bei einem berechtigten Betrieb verarbeiten lassen möchte, sollte daher vorher klären, unter welcher rechtlichen Konstellation gebrannt wird und wer die Anmeldung übernimmt. Ein informelles „Wir machen das wie jedes Jahr“ schützt nicht vor steuerrechtlichen Problemen.

Likör ansetzen ist nicht dasselbe wie Schnaps brennen

Für viele Leser ist noch eine zweite Unterscheidung wichtig: Wer bereits versteuerten Alkohol kauft und damit zu Hause einen Walnuss-, Kirsch- oder Kräuterlikör für den privaten Eigengebrauch ansetzt, destilliert dadurch keinen neuen Alkohol.

Das ist rechtlich etwas anderes als die Herstellung von Alkohol durch Brennen. ELISA ist daher nicht das System, in dem ein privater Liköransatz angemeldet werden müsste. Sobald Produkte allerdings verkauft oder gewerblich hergestellt werden, kommen weitere steuer-, gewerbe- und lebensmittelrechtliche Vorgaben hinzu.

Der „steuerfreie Hausbrand“ gilt nicht für jeden Haushalt

Rund ums private Brennen hält sich außerdem hartnäckig die Vorstellung, jeder Haushalt dürfe eine bestimmte Menge Schnaps steuerfrei herstellen. So pauschal stimmt das nicht.

Die gesetzliche Hausbrand-Befreiung ist an einen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb und weitere Voraussetzungen geknüpft. Für einen abfindungsberechtigten Landwirt können unter den gesetzlichen Bedingungen 15 Liter reiner Alkohol pro Jahr als Hausbrand steuerfrei sein. Für bestimmte Haushaltsangehörige ab 19 Jahren sieht das Gesetz zusätzliche Mengen vor.

Wichtig ist dabei die Einheit: Das Gesetz spricht von Litern reinen Alkohols, nicht von Litern fertiger Rakija. Ein Liter reiner Alkohol entspricht beispielsweise 2,5 Litern eines Destillats mit 40 Volumenprozent.

Und verkaufen oder in die Heimat mitnehmen?

Auch nach dem legalen Brennen ist nicht automatisch alles erlaubt. Für Alkohol, der unter Abfindung hergestellt wurde, gelten besondere Verkehrsbeschränkungen. Das Gesetz erlaubt bestimmte direkte Abgaben, etwa an Letztverbraucher oder unter Bedingungen an Gastronomiebetriebe. Ein völlig freier Handel ist damit nicht gemeint.

Besonders relevant für viele Familien mit Balkan-Bezug: Das Verbringen von unter Abfindung hergestelltem Alkohol durch den Abfindungsberechtigten aus dem österreichischen Steuergebiet ist gesetzlich verboten. Wer also glaubt, die selbst gebrannte Rakija einfach im Kofferraum nach Serbien, Bosnien und Herzegowina oder in ein anderes Land mitnehmen zu können, sollte diesen Punkt unbedingt beachten.

Ab 2027 wird Alkohol außerdem teurer besteuert

Die Systemumstellung fällt in eine Zeit, in der sich auch die Alkoholsteuer verändert. Der allgemeine Steuersatz beträgt derzeit 1.200 Euro je 100 Liter reinen Alkohols. Ab 1. Jänner 2027 steigt er auf 1.560 Euro.

Für die Herstellung unter Abfindung gelten reduzierte Sätze: Bis zu 100 Liter reinen Alkohols pro Jahr werden mit 54 Prozent des Regelsatzes besteuert. Für weitere höchstens 100 Liter gelten 90 Prozent. Auch diese Beträge steigen daher ab Jahresbeginn 2027.

Was sich am 4. November wirklich ändert

Für die meisten Leser lässt sich die Neuerung deshalb auf einen Satz reduzieren: Österreich bekommt ein neues digitales System für die Abfindungsanmeldung, aber keine neue allgemeine Erlaubnis zum privaten Rakija-Brennen.

Wer selbst brennen will, sollte drei Fragen beantworten können: Sind die verwendeten Rohstoffe im Sinn des Gesetzes selbstgewonnen? Ist das Brenngerät zugelassen? Und ist die Herstellung vor Beginn korrekt beim Zollamt angemeldet? Erst wenn diese Punkte zusammenpassen, wird aus der vertrauten Tradition auch rechtlich eine saubere Sache.