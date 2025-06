243 Songs illegal genutzt: Eminem verklagt Meta auf 100 Millionen Euro

Eminems Musikverlag fordert von Meta Millionensumme wegen Urheberrechtsverletzungen. Der Rechteinhaber „Eight Mile Style“ hat gegen den Technologiekonzern eine Klage in Höhe von 109 Millionen Dollar eingereicht, was etwa 100 Millionen Euro entspricht.

Laut Gerichtsdokumenten, die dem Magazin „People“ vorliegen, wirft der Musikverlag dem Unternehmen von Mark Zuckerberg vor, die Urheberrechte an 243 Titeln des US-Rappers missachtet zu haben.

Der Verlag des mehrfachen Grammy-Preisträgers verlangt pro unberechtigt genutztem Song eine Entschädigung von 150.000 Dollar. Die Klage betrifft alle 243 Titel, die angeblich ohne Genehmigung auf den Meta-Plattformen Facebook, Instagram und WhatsApp veröffentlicht wurden. Zusätzlich besteht „Eight Mile Style“ auf einem Geschworenenprozess.

Betroffene Hits

Zu den angeblich widerrechtlich verwendeten Stücken zählen Hits wie „My Name Is“ und „Lose Yourself“. Die Klägerseite kritisiert zudem Funktionen wie Reels und Remix-Tools, die nach ihrer Darstellung Nutzer dazu verleiten, die Musikstücke ohne entsprechende Lizenzen zu verwenden. In der Klageschrift wird angeführt, dass die betroffenen Songs in Millionen von Videos eingesetzt und milliardenfach gestreamt wurden.

Erheblicher Schaden

Der entstandene Schaden sei erheblich, heißt es in den Gerichtsdokumenten. Die Kläger führen mehrere Schadensarten an: „Wertverlust der Urheberrechte durch den Diebstahl der Beklagten, entgangene Gewinne – und Gewinne der Beklagten, die direkt auf die Urheberrechtsverletzung zurückzuführen sind.“