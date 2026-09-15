Wien öffnet Rathaus für Kinder und Jugendliche

Vom Klassenzimmer direkt ins Rathaus: Wien öffnet seine politischen Türen für die Jüngsten der Stadt.

Wie soll Wien künftig aussehen, damit sich Kinder und Jugendliche in der Stadt wirklich wohlfühlen? Diese Frage können junge Wienerinnen und Wiener ab sofort selbst beantworten.

Seit dem 15. September läuft die Anmeldefrist für das Wiener Kinder- und Jugendparlament 2026/27. Offen steht die Teilnahme für Gruppen ab dem letzten Kindergartenjahr sowie für Schulklassen von der ersten bis zur achten Schulstufe. Jugendliche im Alter von 14 bis 20 Jahren mit Hauptwohnsitz in Wien können sich darüber hinaus direkt für das Jugendparlament registrieren.

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Anmeldeschluss ist der 31. Oktober. Die verfügbaren Plätze werden im Anschluss per Losverfahren vergeben. Jährlich nehmen rund 300 junge Menschen aus ganz Wien am Kinder- und Jugendparlament teil. Eine Voraussetzung, die viele überraschen mag: Die Staatsbürgerschaft spielt bei der Teilnahme keine Rolle.

Stimmen zur Initiative

Vizebürgermeisterin und Jugendstadträtin Bettina Emmerling unterstreicht, welchen Stellenwert das Parlament für die Jugend hat: „Vom Kindergarten oder der Schule rein ins Rathaus und mitbestimmen, weil Teilhabe keine Frage des Alters ist.“ Benjamin Schmid, Leiter der Koordinationsstelle Junges Wien bei Wienxtra, ergänzt: „Wir sehen jedes Jahr, mit wie viel Begeisterung und klugen Ideen die jungen Delegierten an die Sache herangehen.“

Das Format soll Demokratie nicht als abstraktes Konzept vermitteln, sondern als gelebte Erfahrung. Das Jugendparlament nimmt seine Arbeit im November 2026 auf und tagt bis Mai 2027. Die Ausschüsse des Kinderparlaments starten ihre Tätigkeit an den Schulen ab Jänner.

Abschluss im Rathaus

In thematisch gegliederten Sitzungen entwickeln die Teilnehmenden gemeinsam mit Fachleuten konkrete Maßnahmen, die auf die Lebenswirklichkeit junger Menschen in Wien ausgerichtet sind. Die erarbeiteten Vorschläge werden anschließend weiter vertieft und in umsetzbare Initiativen überführt.

Den Höhepunkt bildet eine Abschlusssitzung im Mai 2027 im Wiener Rathaus, bei der alle Delegierten des Kinder- und Jugendparlaments ihre ausgearbeiteten Maßnahmen offiziell an die Wiener Stadtregierung übergeben.