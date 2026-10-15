Auto kracht gegen zwei Bäume: 29-jähriger Serbe stirbt

Eine Kurve, zwei Bäume, ein Leben ausgelöscht – der Unfall auf der Offenseestraße hinterlässt eine Gemeinschaft in tiefer Trauer.

Am Mittwochabend ereignete sich auf der Offenseestraße in Ebensee am Traunsee ein schwerer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang.

Gegen 20:30 Uhr verlor ein 21-jähriger Fahrzeuglenker in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Pkw. Das Fahrzeug geriet von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei Bäume. Der Beifahrer, ein 29-jähriger Mann mit Wurzeln in der BKS-Region (Bosnien, Kroatien, Serbien) aus dem Bezirk Gmunden, zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

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Der Fahrer wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Bad Ischl transportiert.

Enge Kurve, Aufprall

Der Unfall geschah auf der Offenseestraße, einer viel befahrenen Route im Bezirk Gmunden. Berichten von Augenzeugen zufolge kam das Fahrzeug in einer besonders engen Rechtskurve von der Fahrbahn ab und traf mit voller Wucht auf die Bäume.

Angesichts der Wucht des Aufpralls hatte das Einsatzteam vor Ort kaum eine Chance, das Leben des Beifahrers zu retten.

Erschütterte Gemeinschaft

Das Unglück hat die örtliche Gemeinschaft tief erschüttert, vor allem jene Mitglieder mit serbischen Wurzeln, die den Verstorbenen persönlich kannten.

Der Verlust trifft die BKS-Gemeinschaft in Österreich, die trotz ihrer Verteilung über das gesamte Land durch starke kulturelle und persönliche Bande miteinander verbunden ist.