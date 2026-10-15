„Kengur se vraća kući“ kommt nach Wien

Die neue serbische Filmkomödie „Kengur se vraća kući“ startet heute, am 15. Oktober 2026, in den Wiener Kinos. Der Film von Regisseur und Drehbuchautor Miroslav Momčilović wird regelmäßig im Cineplexx Millennium City, Cineplexx Wienerberg und in der Lugner City gezeigt. Am 18. Oktober sind außerdem Vorführungen in ausgewählten Cineplexx-Kinos in ganz Österreich geplant.

Im Mittelpunkt steht Zoran Paunović, genannt Kengur. Nach einer erfolgreichen Fußballkarriere in England und einer weniger erfolgreichen Zeit als Trainer in London kehrt er gemeinsam mit seiner Verlobten Elektra nach Serbien zurück. Voller Tatendrang möchte er seinem Heimatverein, seinem Heimatort und seinen alten Freunden helfen.

Doch schnell wird klar: Das Land, das Kengur einst verlassen hat, hat sich verändert. Gleichzeitig ist auch er selbst nicht mehr derselbe. Seine Rückkehr entwickelt sich deshalb zu einer Reihe komischer, emotionaler und unerwarteter Begegnungen mit der Realität. Der Film verbindet satirische Komödie mit dramatischen Elementen.

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Zur Besetzung gehören unter anderem Andrija Kuzmanović, Jelisaveta Orašanin, Oliver Conić, Vesna Čipčić, Ivana Dudić, Nataša Ninković, Chioma Atuanya und Aleksandar Đurica.

Auf einen Blick:

Film: „Kengur se vraća kući“

Kinostart in Wien: 15. Oktober 2026

Wiener Kinos: Cineplexx Millennium City, Cineplexx Wienerberg, Lugner City

Weitere Österreich-Termine: 18. Oktober in ausgewählten Cineplexx-Kinos

Sprache: Originalfassung mit deutschen Untertiteln

Tickets: LINK