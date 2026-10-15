Islamkindergarten in Wien: Stadt Wien fordert Fördermittel zurück

Vier Millionen Euro Fördergelder, enge Verbindungen zu einer islamischen Dachorganisation – und nun auch handfeste Mängel bei Kontrollen.

Wien-Favoriten steht der Kindergarten „Marienkäfer“ in der Gudrunstraße 189 erneut im Mittelpunkt einer politischen Auseinandersetzung. Der Kindergarten befindet sich im vierten Stock eines Gebäudes des türkischen Moscheeverbands ATIB, in dem auch die Zentralmoschee untergebracht ist. Träger der Einrichtung ist der Verein „Nokta“, der seit 2009 von der Stadt Wien Fördergelder in einer Gesamthöhe von mehr als vier Millionen Euro erhalten hat.

Millionen-Kritik

Besonders die Wiener ÖVP übt scharfe Kritik an den jahrelangen Subventionen. ÖVP-Klubobmann Harald Zierfuß erklärte dazu: „Über vier Millionen Euro Steuergeld sind hier offenbar mittlerweile geflossen. Wir warnen seit Jahren vor problematischen Strukturen und Verbindungen im Umfeld dieses Kindergartens.“ Die Opposition hatte bereits 2018 einen Förderstopp gefordert, nachdem die Verbindungen des Vereins zum ATIB-Umfeld bekannt geworden waren.

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Der Verein „Nokta“ bekennt sich in seinen Statuten zur türkischen Religionsbehörde Diyanet, die von der Dokumentationsstelle Politischer Islam als maßgebliche Einflussgröße hinter ATIB eingestuft wird. Auch der Vereinsobmann Yasar Ersoy ist zugleich bei ATIB tätig.

Mängel & Verstöße

Eine Vor-Ort-Kontrolle im September 2026 brachte abrechnungsrelevante Unregelmäßigkeiten ans Licht. Wie eine Sprecherin der MA 10 mitteilte: „Im September 2026 fand eine Vor-Ort-Kontrolle statt. Im Zuge von dieser wurden verrechnungsrelevante Mängel festgestellt.“ Diese Mängel haben eine Rückforderung von Fördermitteln zur Folge.

Im Rahmen einer weiteren Überprüfung durch die MA 11 im Oktober 2026 wurden zusätzlich administrative Verstöße dokumentiert. Die Behörde stellte dabei fest: „Eine Pädagogin aus dem EU-Raum wurde ohne Gleichstellungsbescheid angestellt.“ Die Kritik richtet sich damit nicht nur gegen die institutionellen Verflechtungen mit ATIB und Diyanet, sondern auch gegen konkrete Mängel im Betrieb der Einrichtung, in der die Stadt Wien Gruppen für insgesamt 40 Kinder fördert.