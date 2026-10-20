IKEA senkt massiv die Preise: Diese Produkte werden jetzt dauerhaft günstiger

IKEA investiert in Österreich 20 Millionen Euro in niedrigere Preise. Rund 600 Produkte werden dauerhaft günstiger und weitere sollen folgen.

Wer in nächster Zeit Möbel, Küchenzubehör oder Haushaltsprodukte bei IKEA kaufen möchte, könnte deutlich weniger bezahlen. IKEA Österreich investiert im Geschäftsjahr 2027 insgesamt 20 Millionen Euro, um die Preise für aktuell rund 600 Produkte langfristig zu senken.

Wichtig für Kundinnen und Kunden: Dabei handelt es sich laut Unternehmen nicht um eine kurzfristige Rabattaktion. Die neuen Preise sollen dauerhaft gelten. Gleichzeitig sollen im Laufe des Geschäftsjahres weitere Produkte hinzukommen.

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Diese Produkte werden günstiger

Die Preissenkungen betreffen unterschiedliche Bereiche des IKEA-Sortiments. Im Fokus stehen vor allem Produkte, die im Alltag häufig genutzt werden – darunter Artikel aus den Bereichen Aufbewahrung, Schlafen, Wohnen, Küche und Haushalt.

Zu den betroffenen Produktfamilien gehören laut IKEA unter anderem bekannte Reihen wie KALLAX, BESTÅ, HEMNES, POÄNG und IKEA 365+. Welche konkreten Produkte günstiger angeboten werden, wird laufend angepasst und erweitert.

Preise teilweise 15 bis 25 Prozent niedriger

Die österreichische Preissenkung ist Teil einer größeren europäischen Initiative. IKEA investiert gemeinsam mit seinen Franchise- und Konzernunternehmen insgesamt rund 1,2 Milliarden Euro in niedrigere Preise in Europa.

Bei vielen betroffenen Produkten liegen die Preissenkungen laut IKEA – abhängig vom jeweiligen Land und Artikel – bei rund 15 bis 25 Prozent. Für Österreich nennt das Unternehmen allerdings keinen einheitlichen Prozentsatz für alle 600 Produkte.

So erkennt ihr die günstigeren Produkte

Die neuen Preise gelten sowohl in den österreichischen IKEA-Einrichtungshäusern als auch online und in der IKEA-App. Produkte, die dauerhaft günstiger geworden sind, werden dort mit dem Hinweis „Neuer gesenkter Preis“ gekennzeichnet.

Zusätzlich wird es weiterhin zeitlich begrenzte Aktionen geben. Einige Sonderangebote gelten ausschließlich direkt in den Einrichtungshäusern und werden entsprechend als „Angebot nur im Einrichtungshaus“ ausgewiesen.

Auch Küchenpreise werden eingefroren

Eine weitere Neuerung betrifft Kundinnen und Kunden, die eine neue Küche planen: Für METOD-Küchen gilt im gesamten Geschäftsjahr 2027 eine Preisgarantie.

Von 1. September 2026 bis 31. August 2027 sollen die Preise dafür nicht erhöht werden – selbst dann nicht, wenn die Einkaufspreise für IKEA weiter steigen. Von möglichen zusätzlichen Rabattaktionen können Kundinnen und Kunden dennoch profitieren.

Warum IKEA jetzt die Preise senkt

Das Unternehmen begründet die Investition unter anderem mit den weiterhin hohen Lebenshaltungskosten. Leistbares Wohnen solle stärker in den Mittelpunkt rücken. Neben den rund 600 bereits reduzierten Produkten sollen außerdem bei hunderten weiteren Artikeln die derzeitigen Preise trotz gestiegener Einkaufskosten stabil gehalten werden.

IKEA betont zugleich, dass die Maßnahme langfristig angelegt sei. Bereits in den vergangenen Jahren hatte das Unternehmen in mehreren Märkten die Preise für Tausende Produkte reduziert.

Für Kunden heißt es jetzt: Preise vergleichen

Wer ohnehin eine Anschaffung bei IKEA geplant hat, sollte deshalb vor dem Kauf prüfen, ob das gewünschte Produkt bereits unter „Neuer gesenkter Preis“ geführt wird. Da IKEA die Auswahl im Laufe des Geschäftsjahres laufend erweitern und anpassen will, könnten weitere Produkte dazukommen.

Welche IKEA-Produkte bereits günstiger geworden sind, findet ihr hier in der laufend aktualisierten Übersicht: Zu den neu gesenkten Preisen bei IKEA.