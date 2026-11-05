Die Lichter gehen an, die Tassen füllen sich. Genau dann zeigt die Unfallstatistik jedes Jahr ihre auffälligste Spitze auf Österreichs Straßen.

Mit den Christkindlmärkten beginnt auch die Zeit der Punschabende, und Verkehrsexperten warnen deshalb vor einem höheren Unfallrisiko durch Alkohol. Im Dezember liegt der Anteil der Alkoholunfälle bei knapp 9 Prozent. Der Appell der Fachleute lautet, nach dem Konsum von Alkohol nicht mehr zu fahren.

Am Freitag sperrt der Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Schönbrunn in Wien auf, in Kürze folgen Märkte in ganz Österreich. Im Schnitt werden hierzulande pro Jahr 3.354 Menschen bei Alkoholunfällen verletzt, 30 kommen dabei ums Leben. Im Dezember ist beinahe jeder elfte Verkehrsunfall mit Personenschaden ein Alkoholunfall, mit knapp 9 Prozent liegt der Anteil höher als in jedem anderen Monat.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Seit Mai gilt für E-Scooter eine strengere Grenze von 0,5 Promille. Wer mit 0,5 bis unter 0,79 Promille unterwegs ist, muss mit Strafen von bis zu 726 Euro rechnen, ab 1,6 Promille sind es 1.600 bis 5.900 Euro.

Dezember-Spitze

Sobald die Christkindlmärkte öffnen, wird im öffentlichen Raum mehr getrunken. Die Statistik weist für den Dezember eine klare Spitze bei Alkoholunfällen aus. Gleichzeitig wurden die Vorgaben für E-Scooter verschärft: Die Grenze liegt bei 0,5 Promille, in schweren Fällen drohen Geldstrafen von bis zu 5.900 Euro.

Hoch bleiben auch die jährlichen Opferzahlen mit durchschnittlich 3.354 Verletzten und 30 Toten. Der Dezember-Anteil an den Alkoholunfällen erreicht knapp 9 Prozent.

„Bitte setzen Sie sich im alkoholisierten Zustand nicht ans Steuer. Bereits bei 0,5 Promille verdoppelt sich das Unfallrisiko im Vergleich zum nüchternen Zustand. Bei 1,2 Promille ist es sogar zwölf Mal so hoch“, sagt KFV-Verkehrssicherheitsexperte Klaus Robatsch.

Deutlich zeigt sich der Unterschied zwischen den Verkehrsmitteln: Bei 13 Prozent aller Unfälle mit verletzten E-Scooter-Fahrern spielte zwischen 2023 und 2025 Alkohol eine Rolle, bei Pkw-Unfällen betrug der Anteil im Jahresschnitt 4 Prozent. Die Polizei kontrolliert dicht, österreichweit werden pro Jahr rund 1,9 Millionen Alkotests durchgeführt, in der Adventzeit besonders oft.

Häufige Irrtümer

Das KFV klärt über gängige Irrtümer rund um den Punschabend auf. Das Auto bleibt am besten gleich zu Hause, weil die Versuchung wächst, doch noch selbst heimzufahren. Man sollte sich nicht an die Promillegrenze herantrinken, denn auch unter 0,5 Promille kann bei einem Unfall eine Teilschuld entstehen.

Kaffee, kaltes Wasser oder frische Luft machen nicht schneller nüchtern, der Körper baut pro Stunde lediglich etwa 0,1 Promille ab. Restalkohol ist am Morgen danach weiterhin möglich, daran ändern weder eine kalte Dusche noch ein sogenanntes Reparatur-Seidl etwas.

Auch E-Scooter und Fahrrad sind keine Auswege, denn dabei drohen ebenfalls Unfälle und rechtliche Konsequenzen.

Zu Fuß ist der Heimweg bei Dunkelheit, Glatteis und schlechter Sicht riskant, helfen können eine nüchterne Begleitung, rutschfeste Schuhe und gut sichtbare Kleidung.