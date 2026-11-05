Wirtschaftsminister tot in Hotel gefunden: Ermittler schweigen zu den Umständen

Ein Auftritt in Berlin fällt aus, danach schweigt das Telefon. Was im Hotelzimmer geschah, halten die Ermittler vorerst unter Verschluss.

Hubert Aiwanger, Bayerns Wirtschaftsminister und Vizeministerpräsident, ist am Mittwochabend tot in einem Berliner Hotel aufgefunden worden. Polizei und Staatsanwaltschaft klären die Todesursache. Dabei soll auch ein mögliches Fremdverschulden untersucht und, falls nötig, ausgeschlossen werden.

Der Politiker wurde im Hotel „Neuer Fritz“ unweit des Bahnhofs Berlin Friedrichstraße entdeckt. Die Zeitung „Heute“ berichtete über seinen Tod. Die Berliner Staatsanwaltschaft hielt zu den Umständen des Fundes fest, es „kann die genaue Auffindesituation aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht bekannt gegeben werden.“ Die Berliner Polizei und die Berliner Staatsanwaltschaft bestätigten am 5. November 2026, dass Hubert Aiwanger tot in einem Berliner Hotel aufgefunden wurde, und teilten mit, dass ein Todesermittlungsverfahren zur Klärung der Todesursache, des Hergangs und eines möglichen Fremdverschuldens eingeleitet wurde; ein Obduktionsergebnis lag zu diesem Zeitpunkt nicht vor.

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Laufende Ermittlungen

Im Hotel werden Spuren gesichert, gegebenenfalls kommen Zeugenbefragungen hinzu. Der „MOPO“ zufolge „wird nach dem Abtransport der Leiche voraussichtlich eine Obduktion veranlasst.“ Ein Todesermittlungsverfahren, das die Mordkommission des LKA Berlin gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft führt, soll Todesursache und Hergang klären und ein mögliches Fremdverschulden ausschließen.

Öffentlich nicht bekannt ist, wer Aiwanger gefunden hat. In Berlin stand er unter der Begleitung von Beamten des bayerischen Landeskriminalamtes.

Letzte Stunden

Am Nachmittag hätte er bei der Eröffnung eines Hauptstadtbüros der Freien Wähler sprechen sollen, nahm den Termin aber aus gesundheitlichen Gründen nicht wahr und ließ sich vertreten. Danach war er nicht mehr zu erreichen. Schließlich wurde er tot in seinem Zimmer entdeckt.

Aiwanger stammte aus Niederbayern, wohnte gemeinsam mit der Landrätin Tanja Schweiger und war Vater von zwei Kindern.

Sein plötzlicher Tod hat über Parteigrenzen hinweg Bestürzung und Fassungslosigkeit ausgelöst.