Insolvenzwelle: Wiener Luxus-Hotel am Ring ist pleite!

Die Insolvenz reiht sich in eine Serie bedeutender Unternehmenspleiten in Österreich ein. Zu den jüngsten prominenten Fällen zählt der Salzburger Trachtenhersteller Gössl, dessen Sanierungsplan von den Gläubigern abgelehnt wurde. Auch das ambitionierte Lamarr-Projekt in Wien verzeichnete einen Rückschlag – der ursprünglich als luxuriöses Einkaufszentrum geplante Rohbau könnte nun zu einem Wohnbauprojekt umfunktioniert werden.

Die Häufung von Insolvenzen namhafter Unternehmen deutet auf anhaltende strukturelle Herausforderungen in verschiedenen Branchen hin.