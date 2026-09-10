Eine vertraute Zahlungsoption bei Amazon könnte bald der Vergangenheit angehören – und die Zeit drängt.

Amazon könnte seine Monatsabrechnung bis Ende 2026 schrittweise abschaffen und auf sofort fällige Einzelrechnungen umstellen. Berichte deuten auf eine grundlegende Änderung der Zahlungsstruktur hin – eine offizielle Bestätigung des Unternehmens steht bislang jedoch noch aus.

Gebündelt vs. Sofort

Wer derzeit über die Monatsabrechnung bei Amazon einkauft, profitiert davon, dass sämtliche Bestellungen eines Kalendermonats gebündelt werden. Die entsprechende Sammelrechnung wird jeweils zu Beginn des Folgemonats ausgestellt und muss innerhalb von 14 Tagen beglichen werden. Dieses Modell soll den Berichten zufolge künftig wegfallen: Stattdessen wäre jeder Einkauf unmittelbar nach dem Kauf einzeln zu bezahlen.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Aktuell steht die Zahlungsart Monatsabrechnung von Amazon Pay nur berechtigten Kundinnen und Kunden mit gültiger Rechnungsadresse in Deutschland, Österreich oder Finnland zur Verfügung. Die Sammelrechnung ist bis zum 14. Tag des Folgemonats per Überweisung oder SEPA‑Lastschrift zu begleichen.

In der Übergangsphase könnte der Rechnungskauf vorübergehend ganz entfallen, was Nutzerinnen und Nutzer dazu zwingen würde, auf andere Zahlungswege auszuweichen.

Empfehlungen für Nutzer

Wer die Monatsabrechnung regelmäßig nutzt, sollte die weiteren Entwicklungen aufmerksam verfolgen. Da der genaue Zeitplan der Umstellung noch nicht feststeht, empfiehlt es sich, offizielle Mitteilungen von Amazon im Blick zu behalten.

Parallel dazu wäre es ratsam, sich rechtzeitig mit alternativen Zahlungsmethoden vertraut zu machen. Als Alternativen zur Monatsabrechnung stehen bei Amazon und über Amazon Pay insbesondere SEPA‑Lastschrift sowie Kreditkarten wie Visa, Mastercard und American Express zur Verfügung, wobei SEPA‑Lastschrift für Kundinnen und Kunden mit Bankkonto in SEPA‑Ländern in Euro verfügbar ist.