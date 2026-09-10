KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
80.000 Migranten

Ceuta-Chaos: Geheimdienst warnte vor Grenzansturm – doch niemand handelte

Ceuta-Chaos: Geheimdienst warnte vor Grenzansturm – doch niemand handelte
FOTO: EPA
2 Min. Lesezeit |

Geheime Dokumente bringen Spaniens Regierung unter Druck und werfen neue Fragen zur Migrationskrise in Ceuta auf.

Der spanische Geheimdienst CNI hat die zuständigen Behörden in Ceuta bereits einen Tag vor einer massiven Migrantenankunft über einen bevorstehenden koordinierten Grenzübertritt informiert. Wie aus geheimen Dokumenten hervorgeht, übermittelte der CNI am 29. Juli eine konkrete Warnung vor einem geplanten Ansturm auf die nordafrikanische Exklave – sowohl über den Landweg als auch über das Meer. Auslöser der Warnung waren Aufrufe in sozialen Medien, in denen für den 30. Juli zur Grenzüberquerung mobilisiert wurde.

Zwei entsprechende Gruppen zählten zu diesem Zeitpunkt zusammen rund 180.000 Follower. Die Warnmeldung des CNI ging sowohl an die Regierungsvertretung in Ceuta als auch an die Guardia Civil.

Massiver Grenzandrang

Am 30. und 31. Juli erreichten schließlich nach offiziellen Angaben des spanischen Innenministeriums rund 72.000 Migranten aus Marokko die Exklave. Ein Großteil von ihnen kehrte in der Folge nach Marokko zurück, doch Tausende verblieben in Ceuta. Um zu belegen, dass die Behörden vom tatsächlichen Ausmaß des Andrangs überrascht worden waren, veröffentlichte die spanische Regierung rund 40 Dokumente aus dem Zeitraum zwischen dem 1. Juli und dem 1. August.

Neben der Warnung an die spanischen Stellen hatte der CNI auch die marokkanischen Behörden über die geplanten Grenzübertritte in Kenntnis gesetzt, um diesen entgegenwirken zu können. Ministerpräsident Pedro Sanchez erklärte, die Offenlegung der Unterlagen solle den Nachweis erbringen, dass keine hinreichende Vorwarnung vorgelegen habe.

In einer Erklärung vor dem spanischen Parlament betonte Sánchez, es sei „absurd zu denken“, die Regierung habe von der Ankunft von 72.000 Migranten im Voraus gewusst und nichts unternommen. Niemand habe den tatsächlichen Umfang des Zustroms vorhergesehen. Die Opposition hat bislang nicht öffentlich auf die veröffentlichten Informationen reagiert.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Bahninfrastruktur
100-Millionen-Projekt in Wien: ÖBB eröffnet neue Hightech-Halle
| Schulrekord
Rekord an Österreichs Schulen: 2.440 Schüler suspendiert
| Gerichtsurteil
Einjährige schluckt Morphin-Tablette – Mutter muss vor Gericht
| Schulkrise
Wien streicht psychosoziale Schulteams – heftige Kritik
| Tierschutz
Österreich bekommt ersten veganen Schwangerschaftstest
MEHR AKTUELLE NEWS