Messerattacke vor Jugendzentrum: Täter mit Gucci-Kappe auf der Flucht

Mit einem Messer attackierte ein Unbekannter einen 16-Jährigen vor einem Wiener Jugendzentrum. Der Täter ist flüchtig, die Polizei bittet um Hinweise.

Ein 16-Jähriger wurde am Mittwochabend bei einer Konfrontation mit mehreren Jugendlichen vor einem Jugendzentrum in Wien-Neubau verletzt. Der Vorfall spielte sich am, 15. Mai gegen 19:15 Uhr ab. Aus dem Polizeibericht geht hervor, dass ein bisher nicht identifizierter junger Mann dem Opfer mit einem Messer eine oberflächliche Wunde am Unterarm zufügte. Nach der Tat ergriff der Angreifer die Flucht. Rettungskräfte versorgten den verletzten Jugendlichen vor Ort und brachten ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Spital.

Erfolglose Fahndung

Die unmittelbar eingeleitete Fahndung durch Beamte der Polizeiinspektion Kandlgasse blieb erfolglos. Laut Personenbeschreibung handelt es sich beim Verdächtigen um einen schlanken Mann mit einer Körpergröße von etwa 160 Zentimetern, vermutlich arabischer Abstammung. Zum Zeitpunkt des Vorfalls trug er schwarze Kleidung und eine Gucci-Kappe.

Die Hintergründe und Beweggründe für die Auseinandersetzung sind noch unklar und werden derzeit untersucht. Die Exekutive (Polizei) ruft die Bevölkerung zur Mithilfe auf: Hinweise können in jeder Polizeidienststelle abgegeben werden.

Wobei auch anonyme Meldungen möglich sind.

Zunehmende Jugendgewalt in Wien

Laut Wiener Kriminalstatistik 2025 ist der aktuelle Vorfall kein Einzelfall. Besonders in urbanen Gebieten wie Neubau und Ottakring werden Messerangriffe unter Jugendlichen auffallend häufig gemeldet. Das Landeskriminalamt Wien registrierte in den vergangenen drei Monaten mehrere ähnliche Vorfälle im Umfeld von Jugendzentren, bei denen die Täter meist unerkannt entkommen konnten.

Die Ermittler prüfen mögliche Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Taten, betonen jedoch gleichzeitig den verstärkten Fokus auf präventive Maßnahmen. In Kooperation mit Wiener Jugendeinrichtungen wurden bereits Sensibilisierungsprogramme eingeleitet, um ähnliche Gewaltvorfälle künftig zu verhindern.