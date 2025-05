ESC-Boykott: Warum nimmt die Türkei nicht mehr teil?

Da sich die Ausrichtung des Wettbewerbs seither nicht in eine für die Türkei akzeptable Richtung entwickelt hat, erscheint eine Rückkehr des Landes zum Eurovision Song Contest unwahrscheinlich. Der letzte türkische Beitrag stammte von Can Bonomo, der 2012 mit „Love Me Back“ antrat, jedoch nicht ins Finale einzog.

Ironischerweise hatte die Türkei 2004 den Wettbewerb noch selbst ausgerichtet – nachdem Sertab Erener im Vorjahr mit „Everyway That I Can“ den Sieg errungen hatte.

In jüngsten Interviews betonten führende türkische Musikschaffende, dass eine Rückkehr der Türkei ausgeschlossen bleibe, solange sich weder das Abstimmungsverfahren noch das gesellschaftliche Klima rund um den Wettbewerb änderten. In türkischen Medien werden ESC-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer mit LGBTQ+-Bezug weiterhin weitgehend kritisch bis ablehnend diskutiert.