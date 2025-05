Erneute Messerattacke in Favoriten: 22-Jähriger schwebt in Lebensgefahr

Blutige Attacke in Wiens Waffenverbotszone: Am Viktor-Adler-Markt stachen drei Unbekannte auf einen 22-jährigen Syrer ein. Das lebensgefährlich verletzte Opfer konnte stabilisiert werden.

In Wien-Favoriten ereignete sich erneut ein schwerer Gewaltvorfall innerhalb der ausgewiesenen Waffenverbotszone. Ein 22-jähriger Syrer wurde am Sonntagnachmittag gegen 15:45 Uhr am Viktor-Adler-Markt das Ziel eines brutalen Angriffs. Drei bislang nicht identifizierte Personen stachen mehrfach mit einem Messer auf den jungen Mann ein und verletzten ihn schwer im Bauch- und Oberkörperbereich. Die Berufsrettung transportierte das lebensgefährlich verletzte Opfer umgehend ins Krankenhaus. Inzwischen konnte sein Zustand stabilisiert werden.

Ähnlicher Vorfall

Bereits in der Nacht zuvor war es am nahegelegenen Reumannplatz zu einer ähnlichen Attacke gekommen. Dort wurde ein 30-jähriger syrischer Staatsangehöriger von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht und anschließend niedergestochen. Die Fahndung nach dem Täter verlief bisher ohne Erfolg.

Die Situation im Bezirk spitzt sich offenbar zu. Laut Kriminalstatistik der Wiener Polizei wurden allein in den letzten sieben Tagen zwei schwere Vorfälle mit Messern in der Waffenverbotszone rund um den Viktor-Adler-Markt registriert. Erst am 7. Mai soll ein geliehener E-Scooter eine Messerattacke ausgelöst haben.

Laufende Ermittlungen

Augenzeugen schilderten, dass dem Angriff am Viktor-Adler-Markt eine heftige verbale Auseinandersetzung vorausging. Nach der Tat flüchteten die Angreifer in Richtung Reumannplatz. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Verdächtigen nicht gefasst werden. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sowohl die genauen Tatumstände als auch die Identität der Täter bleiben vorerst ungeklärt. In einem ähnlichen Fall konnte die Polizei jedoch am heutigen Montag einen 20-jährigen Tatverdächtigen nach einem Messerangriff in Favoriten festnehmen.

Polizeieinsätze im Vorjahr führten zur Beschlagnahme von elf Messern in der Waffenverbotszone. Dennoch scheint die Maßnahme die Gewaltvorfälle nicht vollständig einzudämmen, wie ein Vorfall vom November 2024 zeigt, bei dem ein 25-jähriger Österreicher Passanten und MA 48-Mitarbeiter mit einem Messer bedrohte.