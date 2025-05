Mutter brutal verprügelt: 29-Jähriger braucht Geld für Drogen

Für Drogengeld attackierte ein 29-Jähriger seine eigene Mutter in ihrer Wohnung. Nach der Festnahme folgte ein weiterer Eklat mit NS-Äußerungen.

Ein 29-jähriger Mann hat am Donnerstagnachmittag in der Leopoldstadt seine Mutter in deren Wohnung mehrfach attackiert, um an Geld für seinen Suchtmittelkonsum zu gelangen. Nach dem gewaltsamen Übergriff musste die Frau in ein Spital eingeliefert werden. Der Tatverdächtige flüchtete unmittelbar nach der Tat, konnte jedoch kurze Zeit später von den alarmierten Einsatzkräften in der Nähe seines Wohnortes lokalisiert und vorübergehend festgenommen werden.

Festnahme und Beweismittel

Bei seiner Ergreifung verhielt sich der Mann unkooperativ und tätigte laut Polizeiangaben mehrere Äußerungen mit nationalsozialistischem Gedankengut gegenüber den Beamten. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde zudem ein Messer gefunden und sichergestellt.

Der 29-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt. Die Behörden verhängten ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot gegen ihn.

Anstieg von Gewalt und Widerstand gegen Beamte

Der Fall reiht sich in eine besorgniserregende Entwicklung ein. Laut Innenministerium wurden in Wien im vergangenen Jahr rund 690 Fälle von Widerstand gegen die Staatsgewalt registriert – ein Anstieg von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders im Bezirk Leopoldstadt häufen sich in letzter Zeit Gewaltdelikte.

Polizeiberichte zeigen, dass familiäre Konfliktsituationen besonders eskalieren können, wenn psychische Belastungen und Drogenkonsum als Faktoren hinzukommen. Besonders bei diesem Vorfall zeigt sich die gefährliche Kombination aus häuslicher Gewalt und Substanzmissbrauch, die immer wieder zu schwerwiegenden Straftaten führt.

