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Spezialeinheiten

Mit Pfeil und Bogen unterwegs: Amar Dedic löst Großeinsatz aus

Mit Pfeil und Bogen unterwegs: Amar Dedic löst Großeinsatz aus
FOTO: EPA
2 Min. Lesezeit |

Ein Zeuge schlägt Alarm, die Polizei rückt mit Spezialeinheiten an. Mitten im Geschehen sitzt ein Premier-League-Profi im Auto.

Nach einem Hinweis aus Northumberland ist die Polizei auf Amar Dedic (24) aufmerksam geworden. Beamte hielten den Verteidiger von Newcastle United gemeinsam mit einem Begleiter an, nachdem die beiden zuvor in einem Naherholungsgebiet gesehen worden waren. Die Ausrüstung der Männer wurde sichergestellt.

Polizeieinsatz im Naherholungsgebiet

Am Mittwoch hatte ein Zeuge die beiden in dem Naherholungsgebiet bemerkt. Die Polizei fuhr mit mindestens sechs Einsatzfahrzeugen vor, darunter auch bewaffnete Spezialeinheiten. Dedic und sein Begleiter verließen den Ort in einem Auto.

Im Viertel Darras Hall nahe Newcastle wurde das Fahrzeug gestoppt. Den bosnischen Nationalspieler befragten die Beamten, den Wagen durchsuchten sie, Pfeil und Bogen stellten sie sicher.

Medienberichten zufolge sollen die Männer zuvor in der Natur Pfeile abgeschossen haben. In Großbritannien ist die Jagd auf Tiere mit Pfeil und Bogen verboten. Ob Dedic gegen Vorschriften verstoßen hat, ist bislang ungeklärt.

Von der Polizei kam Entwarnung: „Nach derzeitigem Kenntnisstand waren Pfeil und Bogen für den Freizeitgebrauch bestimmt und es bestand keine Gefahr für die Öffentlichkeit.“ Die Ermittlungen laufen weiter.

Dedics Karriere

Anfang 2025 verließ Dedic Red Bull Salzburg in Richtung Olympique Marseille, seit dem vergangenen Sommer steht er bei Newcastle United unter Vertrag. Rund 36 Millionen Euro überwiesen die Engländer für den 24-Jährigen an Benfica.

In der laufenden Saison kam er auf zehn Pflichtspiele für den Premier-League-Klub.

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