Böse Überraschung an Bord: Linzer zahlt für Fahrt plötzlich das Hundertfache

Ein Taxi, ein Kartenlesegerät, ein Zahlencode. Für einen Linzer wurde aus der Fahrt zum Schiff ein Streit, der nun vor Gericht liegt.

Für einen Urlauber aus Linz hatte eine Taxifahrt in der Dominikanischen Republik ein teures Nachspiel. Von seiner Kreditkarte wurden 1.400 Euro abgebucht, obwohl er nur 14 Euro vereinbart hatte. Der Fall wird inzwischen in Wien verhandelt.

Der Mann ließ sich vom Hotel zum Kreuzfahrtschiff fahren, für die Strecke waren 14 Euro ausgemacht. Er zahlte mit Kreditkarte an einem Kartenlesegerät. Erst später, an Bord und mit Internetverbindung, fiel ihm die Abbuchung von 1.400 Euro auf.

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Er wandte sich an seinen Kreditkartenanbieter und zeigte den Vorfall bei der Polizei an. Rückbuchungen gab es keine.

Verfahren in Wien

Verhandelt wird derzeit am Bezirksgericht für Handelssachen Wien, wo Michael Poduschka den Mann anwaltlich vertritt. „Es ist außer Streit, dass der Linzer nicht 1400 Euro für die Taxifahrt zahlen wollte, nur 14 Euro“, sagt der Anwalt. Zu klären ist, ob der Linzer die hohe Zahlung genehmigt hat.

Die Position des Kartenanbieters fasst Poduschka so zusammen: „Der Kartenanbieter argumentiert, dass der Kunde die Karte selbst verwendet und den PIN-Code eingegeben hat.“ Dass der Urlauber die Belastung von 1.400 Euro nicht beabsichtigt hatte, darüber herrschte laut Poduschka bei der Verhandlung Einvernehmen. Aus Sicht des Juristen kommt es darauf an, welchem Zahlungsvorgang der Karteninhaber tatsächlich zugestimmt hat. „Eine Autorisierung kann sich nur auf den Zahlungsvorgang beziehen, dem der Karteninhaber tatsächlich zugestimmt hat.“

Neues EuGH-Urteil

Unterstützung bekommt der Karteninhaber durch ein aktuelles Urteil des EuGH. Kreditkartenunternehmen müssen demnach nicht autorisierte Zahlungen grundsätzlich erstatten. Begründet wird das mit der Verantwortung, die Banken und Kartenanbieter für die Sicherheit ihrer Zahlungssysteme tragen. Der EuGH entschied am 15. Oktober 2026 in der Rechtssache C-70/25 (Tukowiecka), dass ein Zahlungsdienstleister die unverzügliche Erstattung eines nicht autorisierten Zahlungsvorgangs nicht mit der Begründung verweigern darf, der Zahler habe ihn durch grobe Fahrlässigkeit ermöglicht.

Wurde eine Zahlung nicht genehmigt, haftet der Kunde grundsätzlich nur bis zu 50 Euro. Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig handelt, kann auch höher haften. Poduschka zufolge werden mit dem Urteil die Rechte der Karteninhaber gestärkt. „Die Bank muss zunächst rückbuchen und kann danach versuchen, einen allfälligen Schadenersatzanspruch gegen den Kunden durchzusetzen.“ Offen bleibt, ob der Linzer die 1.400 Euro zurückbekommt.