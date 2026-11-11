Neue Epstein-Akten enthüllen: So wurden junge Models in seine Fänge gelockt

Sie träumten von Laufstegen und Magazincovern. Stattdessen schickten Agenturen junge Models zu einem verurteilten Sexualstraftäter. Akten des US-Justizministeriums und Recherchen der BBC belegen, dass Model-Agenturen junge Frauen auch nach der Verurteilung von Jeffrey Epstein an ihn weitervermittelten. Aussagen Betroffener und die Dokumente ergeben das detaillierte Bild eines Systems, das Karriereträume ausnutzte, um Abhängigkeiten zu schaffen und Missbrauch zu ermöglichen.

Die BBC hat mit mehreren Frauen aus europäischen Ländern gesprochen, die auf der Suche nach Arbeit im Westen über Agenturen in Epsteins Umfeld gerieten. Akten des US-Justizministeriums, die parallel ausgewertet wurden, untermauern ihre Schilderungen. Gemeinsam zeichnen sie Strukturen nach, die über Jahre bestanden und in denen Karrierezusagen und vermeintliche Jobangebote eine Schlüsselrolle spielten.

Nach Angaben der Behörden belegen die freigegebenen Akten, häufig Epstein-Files genannt, Verbindungen zwischen Epsteins Umfeld und der Modelbranche. Den Dokumenten zufolge standen mindestens zehn Models der Agentur MC2 auch nach seiner Verurteilung mit ihm in Kontakt oder begegneten ihm persönlich. Außerdem weisen die Unterlagen auf Beziehungen zu Branchenvertretern wie Ramsey Elkholy und Faith Kates hin.

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Shootings bei Epstein

Der BBC-Recherche zufolge entsandte MC2 Model Management junge Frauen zu Fototerminen in Epsteins Haus in Palm Beach, Florida. Zu diesem Zeitpunkt war er bereits wegen Sexualdelikten an einer Minderjährigen verurteilt und durfte tagsüber von zu Hause aus arbeiten. Der Fall von Roza, damals 18 Jahre alt und aus Usbekistan, steht beispielhaft für dieses Muster.

2009 schickte MC2 sie zu zwei Shootings in Epsteins Strandhaus. Hinter der Kamera stand Nadia Marcinko, damals Epsteins Freundin. Roza schildert die Situation als „seltsam, es gab keinen Stylisten“, die Aufnahmen kamen nie zum Einsatz.

Anschließend nahm Epstein sie als Assistentin auf. Roza gibt an, er habe sie mehrfach vergewaltigt. Das Model Simona erzählte der BBC, Epstein habe sie mehr als 200 Mal vergewaltigt.

Aus den Akten geht eine Überweisung von einer Million Dollar hervor, die Epstein 2005 an MC2 tätigte. Die Eigentümer der Agentur hatten 2007 öffentlich versichert, es bestehe keine Verbindung. Den Dokumenten zufolge gab es jedoch einen finanziellen Bezug.

Jeff Fuller, damals US-Präsident von MC2, führt heute The Source Models. Auf aktuelle Anfragen antwortete er nicht.

In der Vergangenheit hatte er erklärt, er habe von keinem Missbrauch an Roza gewusst. Die Anwältin Sigrid McCawley sagte: „Diese jungen Überlebenden wurden regelmäßig misshandelt. Ihre Existenzgrundlage war bedroht. Sie mussten tun, was man ihnen befahl.“

Politische Reaktionen

Der New Yorker Senator Zellnor Myrie hat einen Gesetzentwurf gegen Menschenhandel eingebracht. Die Polizei soll damit mehr Befugnisse erhalten, um mutmaßliche Helfer von Tätern wie Epstein aufzuspüren.

Im US-Repräsentantenhaus hielten Republikaner im Aufsichtsausschuss der Bundesregierung Versäumnisse bei den Ermittlungen gegen Epstein vor. Sie forderten das Justizministerium auf, wichtige Zeugen erneut zu befragen, darunter Lesley Groff.

Laut einem Bericht der Washington Post sollen Vorwürfe gegen einen ehemaligen Bürgermeister von Miami Beach und einen französischen Promi-Friseur weiter untersucht werden. Der Ausschuss verlangte außerdem ein Gesetz gegen den Missbrauch von Geheimhaltungsvereinbarungen sowie ungeschwärzten Aktenzugang für Betroffene.

„Die Bundesregierung hat die Überlebenden jahrzehntelang im Stich gelassen“, heißt es in einer Stellungnahme. Schätzungen zufolge machte Epstein weit über 1.000 Frauen von sich abhängig, ein weitreichendes Netzwerk ist in rund 3,5 Millionen Seiten Akten dokumentiert. Roza sagt: „Es gibt keine Gerechtigkeit“.